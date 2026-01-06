Slušaj vest

Aleksandra Prijović vratila se na muzičku scenu na velika vrata posle jednogodišnje pauze. Kako saznajemo, jedna od najpopularnijih pevačica ipak je rešila da se i ove godine više posveti porodičnom životu. Prija je iz tog razloga odlučila da ne nastavi megauspešnu turneju, u kojoj je oborila sve rekorde posećenosti širom regiona.

To ipak ne znači da će publika tokom 2026. ostati uskraćena da čuje i gleda pevačicu na koncertima u zemlji i inostranstvu, samo što će ona broj nastupa svesti na minimum.

Novi album

Pored koncerata, Prija će u prvoj polovini godine biti vrlo vredna, pa će se posvetiti i snimanju spotova za svoj novi album. Ona je na njemu radila skoro tokom cele trudnoće, a zasad je u opticaju čak 12 pesama, kojima je Prija prezadovoljna. Kako sada stvari stoje, plan je da album od koga svi mnogo očekuju izađe na leto ove godine.

Foto: TO Bar

Da Aleksandra nigde ne žuri s nastavkom turneje i da joj je porodica, a posebno ćerka Arija i sin Aleksandar, prioritet, potvrdila nam je i sama pevačica. S njom smo razgovarali pred njen povratnički koncert u Baru, gde je okupila 20.000 ljudi.

- Ja sam uvek verovala i trudila sam se da budem što bolja, da napredujem i da učim. Uvek je taj sledeći korak naravno teži i veća je odgovornost posle svega. U 2026. sam odlučila da manje nastupam, biće to poneki koncert gde nisam bila tokom turneje. To neće biti koncerti u sklopu turneje, to neće izgledati tako. To će biti žurke i koncerti i nastupi kao što sam radila pre turneje. Album će izaći negde u maju ili junu, videćemo kad bude bio spreman - otkrila nam je ekskluzivno Prijovićka.

"Ljudi oko mene mi daju vetar u leđa"

Dva dana kasnije, pred doček u Beogradu, Prija je istakla da i ove godine želi da bude što više s porodicom.

- Takav nam je plan zasad da neću mnogo nastupati ove godine. Biće poneki koncert i nastup, ali ništa mnogo. Želim da budem s porodicom i dalje što više. Pripremam album, pri kraju je, ali sada sledi snimanje spotova i to je ono što traje najduže. Naporno je to, dugo traje snimanje, nekad i po 20 sati. Na kraju je bitan rezultat i ja uvek dajem maksimum. Ljudi oko mene mi daju vetar u leđa, oni me guraju napred - poručila je muzička zvezda tokom najluđe noći.

Inače, nakon tri koncerta koje je imala u Baru 29. decembra, kao i u Zagrebu i Beogradu dva dana kasnije, Aleksandra će opet imati pauzu i neće nastupati sve do Dana zaljubljenih 14. februara. Ona će tada imati koncert u Ludvigzburgu, u Štutgartu, a ulaznice su gotovo rasprodate već mesec dana ranije.

"Aleksandar brine o Ariji"

Podsetimo, Prija je priznala da joj je prijalo vreme provedeno s porodicom, daleko van kamera i bliceva foto-aparata.

- Naučila sam da je porodica najbitnija na svetu i da sam ovih godinu dana zaista uživala sa svojom decom, mužem, mamom, tatom, bakom i dekom. Želim da tako bude i u sledećoj godini. Aki je krenuo u školu, time smo se bavili. Prošlo je sedam godina otkako se Aki rodio, pa mi je trebalo da se prisetim svega što ide s dolaskom bebe, ali sve je super. Oni se slažu odlično, mislila sam da će biti teže. On ju je divno prihvatio i brine o Ariji, hoće sve on. Velika je razlika i super se slažu - zaključila je pevačica nedavno za Kurir.