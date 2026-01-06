"ŽELIM DA BUDEM S PORODICOM, NEĆU MNOGO NASTUPATI" Aleksandra Prijović otkrila planove za 2026. godinu: Biće poneki koncert gde nisam bila tokom turneje
Aleksandra Prijović vratila se na muzičku scenu na velika vrata posle jednogodišnje pauze. Kako saznajemo, jedna od najpopularnijih pevačica ipak je rešila da se i ove godine više posveti porodičnom životu. Prija je iz tog razloga odlučila da ne nastavi megauspešnu turneju, u kojoj je oborila sve rekorde posećenosti širom regiona.
To ipak ne znači da će publika tokom 2026. ostati uskraćena da čuje i gleda pevačicu na koncertima u zemlji i inostranstvu, samo što će ona broj nastupa svesti na minimum.
Novi album
Pored koncerata, Prija će u prvoj polovini godine biti vrlo vredna, pa će se posvetiti i snimanju spotova za svoj novi album. Ona je na njemu radila skoro tokom cele trudnoće, a zasad je u opticaju čak 12 pesama, kojima je Prija prezadovoljna. Kako sada stvari stoje, plan je da album od koga svi mnogo očekuju izađe na leto ove godine.
Da Aleksandra nigde ne žuri s nastavkom turneje i da joj je porodica, a posebno ćerka Arija i sin Aleksandar, prioritet, potvrdila nam je i sama pevačica. S njom smo razgovarali pred njen povratnički koncert u Baru, gde je okupila 20.000 ljudi.
- Ja sam uvek verovala i trudila sam se da budem što bolja, da napredujem i da učim. Uvek je taj sledeći korak naravno teži i veća je odgovornost posle svega. U 2026. sam odlučila da manje nastupam, biće to poneki koncert gde nisam bila tokom turneje. To neće biti koncerti u sklopu turneje, to neće izgledati tako. To će biti žurke i koncerti i nastupi kao što sam radila pre turneje. Album će izaći negde u maju ili junu, videćemo kad bude bio spreman - otkrila nam je ekskluzivno Prijovićka.
"Ljudi oko mene mi daju vetar u leđa"
Dva dana kasnije, pred doček u Beogradu, Prija je istakla da i ove godine želi da bude što više s porodicom.
- Takav nam je plan zasad da neću mnogo nastupati ove godine. Biće poneki koncert i nastup, ali ništa mnogo. Želim da budem s porodicom i dalje što više. Pripremam album, pri kraju je, ali sada sledi snimanje spotova i to je ono što traje najduže. Naporno je to, dugo traje snimanje, nekad i po 20 sati. Na kraju je bitan rezultat i ja uvek dajem maksimum. Ljudi oko mene mi daju vetar u leđa, oni me guraju napred - poručila je muzička zvezda tokom najluđe noći.
Inače, nakon tri koncerta koje je imala u Baru 29. decembra, kao i u Zagrebu i Beogradu dva dana kasnije, Aleksandra će opet imati pauzu i neće nastupati sve do Dana zaljubljenih 14. februara. Ona će tada imati koncert u Ludvigzburgu, u Štutgartu, a ulaznice su gotovo rasprodate već mesec dana ranije.
"Aleksandar brine o Ariji"
Podsetimo, Prija je priznala da joj je prijalo vreme provedeno s porodicom, daleko van kamera i bliceva foto-aparata.
- Naučila sam da je porodica najbitnija na svetu i da sam ovih godinu dana zaista uživala sa svojom decom, mužem, mamom, tatom, bakom i dekom. Želim da tako bude i u sledećoj godini. Aki je krenuo u školu, time smo se bavili. Prošlo je sedam godina otkako se Aki rodio, pa mi je trebalo da se prisetim svega što ide s dolaskom bebe, ali sve je super. Oni se slažu odlično, mislila sam da će biti teže. On ju je divno prihvatio i brine o Ariji, hoće sve on. Velika je razlika i super se slažu - zaključila je pevačica nedavno za Kurir.