Pravoslavni vernici proslavljaju Božić koji ne može da se zamisli bez božićne česnice. To je obredni kolač koji se priprema na Badnji dan ili na božićno jutro i služi u okviru božićnog ručka.

Recepata je mnogo, a domaćice se uvek takmiče koja će bolje da ukrasi kolač. I poznate dame su na društvenim mrežama ranije pokazivale i pohvalile se kako je njihova česnica izgledala.

Ana Ivanović u krugu porodice obeležava ovaj divan praznik. Isti je slučaj i sa Suzanom Mančić, Lenom Kovačević, Kijom Kockar. Ove dame su sa zadovoljstvom pokazivale kako je božićna česnica ukrasila njihovu božićnu trpezu.

Božić je i ove godine u domove poznatih dama sa estrade, iz sveta filma i sporta, pa i rijaliti sveta uneo posebnu toplinu, mir i duh tradicije. U krugu porodice, uz miris domaće kuhinje i zvuke praznika, mnoge pevačice i javne ličnosti odlučile su da najradosniji hrišćanski praznik proslave onako kako nalažu običaji uz umesenu česnicu, zajedništvo i zahvalnost.

Poznate dame nisu krile da im upravo ovakvi trenuci, daleko od reflektora i scene, najviše prijaju. Sa osmehom su se prihvatile oklagije i brašna, umesile česnicu sa posebnom pažnjom i ljubavlju, verujući da se u njoj kriju sreća, zdravlje i blagostanje za celu porodicu. Tradicionalni običaj lomljenja česnice bio je prilika da se svi okupe oko trpeze, podele radost praznika i požele jedni drugima sve najbolje u godini koja dolazi.

Iako su navikle na glamur i svetla pozornice, za Božić su, kažu, najvažniji mir, porodica i vera. Upravo zato su odlučile da praznik provedu u svom domu, negujući običaje koje su nasledile od svojih majki i baka, i prenoseći ih na mlađe generacije.

Fotografije sa proslave svedoče o opuštenoj atmosferi, domaćinskom duhu i iskrenoj radosti, dok poznate dame poručuju da je Božić podsetnik da se sreća nalazi u malim stvarima toploj kući, iskrenom osmehu i zajedništvu sa onima koje volimo.