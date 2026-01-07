POZNATE DAME SVAKE GODINE MESE ČESNICU! Ponosno ih pokazuju: Ovako su ranije izgledale njihove trpeze
Pravoslavni vernici proslavljaju Božić koji ne može da se zamisli bez božićne česnice. To je obredni kolač koji se priprema na Badnji dan ili na božićno jutro i služi u okviru božićnog ručka.
Recepata je mnogo, a domaćice se uvek takmiče koja će bolje da ukrasi kolač. I poznate dame su na društvenim mrežama ranije pokazivale i pohvalile se kako je njihova česnica izgledala.
Gala
Ana Ivanović u krugu porodice obeležava ovaj divan praznik. Isti je slučaj i sa Suzanom Mančić, Lenom Kovačević, Kijom Kockar. Ove dame su sa zadovoljstvom pokazivale kako je božićna česnica ukrasila njihovu božićnu trpezu.
Poseban dan u godini
Sve je u duhu porodice
Božić je i ove godine u domove poznatih dama sa estrade, iz sveta filma i sporta, pa i rijaliti sveta uneo posebnu toplinu, mir i duh tradicije. U krugu porodice, uz miris domaće kuhinje i zvuke praznika, mnoge pevačice i javne ličnosti odlučile su da najradosniji hrišćanski praznik proslave onako kako nalažu običaji uz umesenu česnicu, zajedništvo i zahvalnost.
Poznate dame nisu krile da im upravo ovakvi trenuci, daleko od reflektora i scene, najviše prijaju. Sa osmehom su se prihvatile oklagije i brašna, umesile česnicu sa posebnom pažnjom i ljubavlju, verujući da se u njoj kriju sreća, zdravlje i blagostanje za celu porodicu. Tradicionalni običaj lomljenja česnice bio je prilika da se svi okupe oko trpeze, podele radost praznika i požele jedni drugima sve najbolje u godini koja dolazi.
Praznik se poštuje
Iako su navikle na glamur i svetla pozornice, za Božić su, kažu, najvažniji mir, porodica i vera. Upravo zato su odlučile da praznik provedu u svom domu, negujući običaje koje su nasledile od svojih majki i baka, i prenoseći ih na mlađe generacije.
Fotografije sa proslave svedoče o opuštenoj atmosferi, domaćinskom duhu i iskrenoj radosti, dok poznate dame poručuju da je Božić podsetnik da se sreća nalazi u malim stvarima toploj kući, iskrenom osmehu i zajedništvu sa onima koje volimo.