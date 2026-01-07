Slušaj vest

Najradosniji hrišćanski praznik i ove godine okupio je najveća imena domaće muzičke scene da sa čitaocima Kurira podele iskrene božićne želje.

U duhu vere, mira i porodične topline, Milica Pavlović, Zdravko Čolić, Lepa Brena, Rada Manojlović i Dara Bubamara uputili su poruke pune ljubavi, nade i dobrih misli, uz zajedničku želju da praznične dane provedemo zdravi, spokojni i okruženi onima koje volimo.

- Svim čitaocima Kurira želim od srca srećan Božić! Neka vam ovaj veliki praznik donese mir u srcu, zdravlje, ljubav i ispunjenost na svakom polju. Želim vam da praznične dane provedete okruženi onima koje volite, uz veru, nadu i radost. Hristos se rodi! Ljubi vas i voli vaša Milica Pavlović - poručila je pevačica.

Zdravko Čolić Foto: ATA Images / Antonio Ahe

Istaknuti umetnik Zdravko Čolić bio je srdačan:

- Svim čitaocima Kurira za božićne praznike želim da budemo zdravi, da možemo da radimo, da se ljubimo, grlimo i da volimo. Važno je zdravlje, mir među nama i da nema nekih problema koje vidimo da stalno ima u svetu. Hristos se rodi - naveo je Čola.

Voli prazničnu idilu

Njegova koleginica Brena nije štedela iskrene želje:

- Od srca vam čestitam božićne praznike! Svim čitaocima Kurira želim dobro zdravlje i da se potrude da razviju dobru, radnu i kreativnu energiju. Pazite šta želite, možda vam se i ostvari. Mislite na lepe stvari!

Raduje se praznicima

Kratka, ali jaka poruka stiže i od Rade Manojlović:

- Pozdravljam sve čitaoce i gledaoce Kurira tradicionalnim pozdravom: Mir Božji, Hristos se rodi! Želim vam sve najbolje u novoj 2026. godini - poručuje Manojlovićeva.

Uvek direktna

Jednako jaku želju imala je i Bubamara:

- Svim čitaocima i gledaocima Kurira želim srećan Božić. Ljubi vas i voli Dara Bubamara - poručila je Dara.