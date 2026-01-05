Slušaj vest

Filip Đukić nastavio je svoju jutarnju rutinu i u okviru rijalitija Elita 9, pokazavši da ni vremenski uslovi ne mogu lako da ga poremete. Kao i prethodnih dana, odlučio je da započne jutro plivanjem u dvorišnom bazenu, iako su sneg i led prekrili prostor oko njega.

Bazen je jutros bio delimično zaleđen, a niska temperatura učinila je da mnogi ukućani ostanu u kući. Ipak, Đukić nije odustao od svoje navike. Nakon kraće pripreme, ušao je u vodu i otplivao nekoliko krugova, zadržavajući miran tempo i bez zadržavanja u bazenu duže nego inače.

Porede plivanje sa scenom iz Titanika

Na mrežama šaljivo kažu da je scena podsetila na kadar iz filma „Titanik“, ali u znatno blažoj varijanti – bez drame i broda koji ovoga puta nije potonuo. .

Đukić je ovim postupkom pokazao doslednost ličnim navikama i rutini koju održava bez obzira na okolnosti. Iako nije reč o nečemu što se viđa svakog dana, za njega je jutarnje plivanje očigledno deo načina života koji pokušava da zadrži i tokom boravka u Eliti 9.

Pogledajte dodatni snimak: