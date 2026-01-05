Slušaj vest

Iza lepe Šejle Zonić je godina koja se pamti po velikim binama, dalekim putovanjima i još većim emocijama. Dok je 2025. na poslovnom planu bila brza, intenzivna i ispunjena koncertima širom sveta, na privatnom je donela ono najvažnije – mir, stabilnost i ljubav.

U razgovoru za Grand, pevačica iskreno govori o balansu između karijere i privatnog života, lekcijama koje je naučila, ličnim promenama koje danas jasno vidi, kao i o planovima za 2026. godinu, novoj muzici i albumu „Univerzum“ koji publika s nestrpljenjem iščekuje.

Kakva je bila 2025. godina na ljubavnom, a kakva na poslovnom planu?

„Godina 2025. mi je bila jedna od onih godina kada shvatiš da možeš imati i ljubav i karijeru samo ako znaš šta ti je prioritet. Poslovno je bila intenzivna, sa usponima i blažim padovima, brza, puna putovanja, velikih bina i još većih emocija. Dva puta Amerika, Australija, region, koncert u MTS dvorani, sve mi je bilo kao u filmu, samo bez ijedne pauze. Ljubav je stabilna, mirna i srećna. U srećnom sam braku i to mi je bilo najveće punjenje baterija. Dok sam na sceni davala maksimum, kod kuće sam imala mesto gde sam mogla biti samo Sejla bez šminke, bez kamera, reflektora, srećna i zadovoljna. Karijera me vodi daleko, ali me ljubav drži stabilnom i prizemnom“.

Šta si naučila u 2025. o sebi i o ljudima?

„Naučila sam da mogu mnogo više nego što sam ikad mislila, ali da to nije uvek potrebno. Takođe, naučila sam da ne moram sve sama, ali da slušam svoju intuiciju. O ljudima sam naučila da je energija uvek iskrenija od reči“.

Da li si se promenila, da li možeš to da primetiš?!

„Jesam. Manje se objašnjavam, a više slušam i uvažavam sebe i svoje vreme. Ranije sam sve htela odmah, sada znam da dobre stvari imaju svoj tempo. Postala sam još emotivnija, ali sada biram kome dajem svoje vreme i emocije, a to je za mene najveća promena“.

Kojom rečenicom ili stihom bi opisala 2025.?

„Radila sam velike stvari, a živela još veće“.

I šta posle nje… Šta planira Šejla za 2026.?

„2026. godinu sam dočekala sa velikom zahvalnošću, još više zaljubljena u muziku i spremna za nastavak, ali sa malo blažim tempom u odnosu na prošlu godinu. Na albumu ‘Univerzum’ uveliko radim, a treća pesma izlazi 14. januara, na moj rođendan, a rođendanski odmor na putovanju je već upisan u kalendar. Verujem da će ovo biti lepa godina dobre muzike, publike, novih susreta i naravno, onih malih privatnih trenutaka koji me najviše drže prizemnom“.

