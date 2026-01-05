Slušaj vest

Pevač Jakov Jozinović postao je prava senzacija. Mladić iz Vinkovaca, koji ima samo 20 godina, postao je poznat po izvođenju obrada popularnih pop-rok pesama.

Proslavio se na TikToku, a sada puni hale i arene širom regiona, iako ima tek jednu svoju pesmu.

Mnogi su ga upamtili po spontanim nastupima na ulicama i gradskim trgovima gde je pevao "Oliveru", "Cesaricu", "Južnjake" i druge velike hitove Zdravka Čolića, Balaševića, Olivera Dragojevića i drugih.

Gotovo cela estrada komentarisala je uspeh koji je Jakov Jozinović postigao "preko noći", još u trenutku dok nije imao nijednu svoju pesmu i dok su ga neki osporavali, a neki hvalili, svoje mišljenje sada je dala i Marija Šerifović, jedna od naših najboljih pevačica.

Marija ima svoje mišljenje o ovome

Na pitanje šta misli o fenomenu Jakov Jozinović, Marija Šerifović je rekla:

- Ne mislim ništa! - rekla je kao iz topa pevačica, pa ipak dala opširniji odgovor.

- U stvari imam jedno jedino mišljenje. Drago mi je što je omladina i ti neki mladi ljudi koji očigledno svog idola nemaju, što su ga pronašli u nekom ko peva muziku nas izvođača koji smo 40-50-60+, koji smo tu neku lepu muziku slobodno mogu da kažem postavili. Tako da drago mi je što su klinci izabrali to, a ne "brate droga, k**ve, ovo-ono" - istakla je Marija Šerifović.

Jakov ostvario veliki uspeh

Jakov Jozinović najavio pet koncerata u Sava Centru

Euforija oko mladog muzičkog fenomena ne prestaje da trese region! Nakon niza rekordno rasprodatih koncerata, Jakov Jozinović nedavno je najavio i peti koncert u Sava Centru.

Jakov Jozinović već uveliko priprema nove pesme koje će premijerno izvesti upravo pred beogradskom publikom.

