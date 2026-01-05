Slušaj vest

Retka fotografija sina poznatog imitatora i komičara Gorana Stojićevića Karamele ponovo je postala viralna na društvenim mrežama.

Mladi Vasilije, koji se retko pojavljuje u javnosti, izrastao je u pravog frajera i izazvao lavinu komentara, te se naširoko komentariše koliko zapravo liči na njega.

Goran Stojićević Karamela poznat je po tome što svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti, a njegova odluka da zaštiti porodicu od medijske pažnje dodatno intrigira publiku.

Kako danas izgleda Karamelin sin Foto: Printscreen

- Oženio sam se zbog sebe, zbog svoje sreće. I baš me briga šta primitivci i neobrazovani ljudi pričaju! Zbog prirode posla, na sceni se oblačim kao žena, ali to isto rade i Boris Bizetić, Jova Radovanović, mnogi svetski glumci. Za razliku od tih neobrazovanih ljudi koji me ogovaraju, moja supruga Milica je diplomirani ekonomista - izjavio je Karamela u jednom intervju.

Nije imao dobru komunikaciju sa ocem

Inače, voditelj je rekao da je na TV format emisije, u kom se razotkrivaju prevare došao na ideju jer je znao da njegov otac vara njegovu majku.

- Meni je bilo tragično jer nisam shvatao da neko nekoga vara. Osećajan sam, Rak u horoskopu, i uvek sam se stavljao na stranu majke. Zbog toga me otac nije voleo, jer sam ga krivio. Tokom godina prestao je da vara majku i postao ozbiljan porodični čovek - rekao je on ranije.

Pogledajte dodatni snimak: