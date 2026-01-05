Slušaj vest

Prelepa srpska voditeljka Ena Popov već godinama važi za jednu od najstilizovanijih dama na domaćoj javnoj sceni, a osim uspešne karijere, često je u centru pažnje i zbog svog privatnog života. Ena je u srećnom braku sa biznismenom Nenadom Čankom, a zajedno sa svojim ćerkama Rijom i Milom sada uživa u porodičnoj idili daleko od gradske vreve.

Naime, Ena je sada sa porodicom spakovala kofere i uputila se na zimovanje, odakle je sa pratiocima podelila delić praznične atmosfere.

1/4 Vidi galeriju Ena Popov sa mužem na zimovanju Foto: Printscreen Instagram, Kurir Televizija

Ipak, Ena je otkrila i da ih je stigla blaga prehlada, ali da imaju svoj recept za borbu protiv nje.

– Umesto praška za prehladu, kuvana rakijica – napisala je voditeljka uz fotografiju na kojoj pozira sa suprugom.

Živi u vili

Podsetimo, Ena i njen suprug žive u kući koja važi za jednu od najluksuznijih u Novom Sadu. Jednom prilikom voditeljka je govorila o porodičnim odnosima.

- Supruga i mamu pitam za savete u životu. Suprug ume da me prizemlji, a mama je i dalje tu negde za te neke privatne međuljudske stvari. Zna i da me iznervira, mislim da nije u pravu, ali na kraju se ispostavi da je uvek u pravu - rekla je Ena tada i dodala:

- Ja sam u kući koja je loš policajac, tata je dobar, ali moramo da vaspitamo ćerke da budu dobri ljudi, kad porastu da budu kvalitetne osobe. Ja sam ta ruka koja i miluje i mazi i konstantno ih grlim, ljubim i volim, ali umem da pokažem i svoju tvrđu stranu.

Pogledajte dodatni snimak: