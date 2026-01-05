Slušaj vest

Goga se još uvek nije oglašavala povodom kraha braka, ali se oglasila na Instagramu gde je u jeku priča o razvodu objavila snimak sa kolegom.

Naime, Goga se snimila sa pevačem kako izvode pesmu "Evo ima godina", dok ona sedi na stolici, peva i đuska.

Njen potez je iznenadio pratioce jer je očigledno brzo nakon razvoda krenula dalje i fokusirala se na poslovne obaveze.

Inače, par je sa Instagrama obrisao sve zajedničke fotografije.

Zbližio ih Grand

Podsetimo, Marko i Goga započeli su vezu pred kamerama "Granda", gde su bili deo muzičkog takmičenja, te su zajedno počeli da grade muzičke karijere, a ljubav prema muzici samo ih je dodatno zbližila.

Koleginici htela da rasturi brak

Podsetimo, pre nekoliko meseci Kurir je pisao da je Goga pokušavala da napravi nesuglasice u braku njene kolegincie Ivane Pavković i Petra Mitića.

