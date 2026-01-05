Slušaj vest

Žika Jakšić iznedrio je mnoge pevače i izveo ih na pravi put, kako kroz takmičenje „Zvezde Granda“, tako i kroz šou „Nikad nije kasno“, a svojevremeno je otkrio i ko je od njih potpuno zasluženo opstao na estradi.

Naime, Žika je posebno ponosan na pevače koji su karijeru izgradili zahvaljujući njegovom autorskom projektu. Među njima je i Nihada Kapetanović, pobednica ovog šoua "Nikad nije kasno", koja je istakla da joj se život zahvaljujući Žiki promenio iz korena, dok joj je on uputio reči koje i danas pamti.

Nihada se u takmičenju pojavila na pragu šeste decenije, a nakon trijumfa pohvalila se da posla ima više nego ikad.

– Pevam i pevaću dok sam živa i ova scena mi je mnogo pomogla. Imam 57 godina i više radim sada, posle emisije „Nikad nije kasno“, nego ranije. Nastupa ima, a i znatno su skuplji. Čudo je ova emisija – ispričala je Nihada svojevremeno.

Žika: "Pevaš bolje nego 90 odsto estrade"

Njene reči raznežile su Žiku Jakšića, koji nije mogao da sakrije emocije i javno je istakao koliko je ceni.

– Ti si čekala da objasniš kako se peva i da pokažeš da zaslužuješ ovu scenu. Pevaš bolje nego 90 odsto estrade – rekao je Jakšić.

