– Dragani mogu samo da se zahvalim što mi je pružila šansu da se upravo na njenoj televiziji razvijam i rastem dugih 16 godina i što mi je bila podrška i vetar u leđa u mojim najtežim životnim trenucima. Tako da, samo zahvalnost sa moje strane, a Dragani smo Uroš Božić i ja baš danas poslali jednu novogodišnju čestitku. Snimili smo se kako đuskamo uz njenu pesmu, ona je odgovorila simpatično, u njenom maniru. Tako da je sve u najboljem redu – rekla je Danijela Kremić.