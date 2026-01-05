Slušaj vest

Voditeljka Danijela Kremić je sve popularnija jer je i emisija koju vodi na „Happy TV“ „Radio Happy“ sve popularnija i sve gledanija.

Danijela je pre „Happy TV“ čak 16 godina radila kao voditeljka i novinarka na televiziji „DM SAT“, koja je u vlasništvu folk dive Dragane Mirković.

Danijela je otkrila da li joj je Dragana zamerila odlazak sa njene televizije i u kakvim odnosima je ostala sa muzičkom zvezdom.

– Dragani mogu samo da se zahvalim što mi je pružila šansu da se upravo na njenoj televiziji razvijam i rastem dugih 16 godina i što mi je bila podrška i vetar u leđa u mojim najtežim životnim trenucima. Tako da, samo zahvalnost sa moje strane, a Dragani smo Uroš Božić i ja baš danas poslali jednu novogodišnju čestitku. Snimili smo se kako đuskamo uz njenu pesmu, ona je odgovorila simpatično, u njenom maniru. Tako da je sve u najboljem redu – rekla je Danijela Kremić.

