Milan Milošević - voditelj "Elite" koji je i sam svojevremeno boravio kao takmičar u rijaliti vili u Šimanovcima - prisetio se i tog perioda, pa objasnio zašto se kao novinar u stvari odlučio na baš takav korak. Onda, otkrio je kome je bio naklonjeniji, Luni Đogani ili Kristini Kiji Kockar, koje su mu u to vreme bile cimerke u "Zadruzi".

Milošević je, takođe, odgovorio i na jedno od gorućih pitanja koje se nedavno nametnulo - vezano za izvesne intimne snimke za koje je Kockareva u jeku drame s Katarinom Živković tvrdila da ih "pevačica ima, te širi okolo, pokazuje drugima"... Milan je, iz svog ugla, baš sve rekao - bez dlake na jeziku.

O rijalitiju

Upitan najpre da li se ekipi zadrugara pridružio ne bi li se proslavio, odgovorio je odrično.

- Ne. Već sam postao prepoznatljiv putem televizije, jer sam kao novinar često gostovao po emisijama. Ušao sam u rijaliti "Zadruga" samo da bih uspeo u onome u čemu sam zamislio (da uspem), a to je da se bavim ovim poslom kojim se dan-danas bavim. Nisam znao da ću biti voditelj rijalitija; cilj mi je bio da zabavljam ljude kraj malih ekrana, ali da budem poznat, ne. To nije istina - kazao je on, nakon čega je usledilo i pitanje o naklonjenosti Luni ili Kiji.

- Šta god da kažem, pogrešiću. Moj odgovor je da, bio sam naklonjen više Luni Đogani. Podržavao sam ljubav nje i Slobe (Radanovića), od samog početka, dok nije ušla Kija. Kada je ušla Kija, onda sam nekako bio i na ovu i na onu stranu, tako da... Međutim, kada se završio rijaliti i danas shvatam da sam bio, u stvari, podrška Luni i njenoj borbi za ljubav - rekao je Milošević.

O intimnom snimku

- Pa, očigledno kada je prvi put napisala u "storiju" da Kaća Živković poseduje moje intimne snimke i da ih deli, pokazuje drugima, "kao što je ona videla svojim očima", možda sam u tom trenutku pomislio: "Bože, o čemu se radi?" Ne mora da bude intimni snimak samo snimak s*ksa ili ne znam šta. Može biti i da sam na WC šolji i to je intimnost neka. Pa sam možda u tom trenutku razmišljao, u podsvesti, ko zna šta su pokazivali... Možda sam zbog toga pao, ali verujem da ne postoji intimni snimak, u smislu mog s*ksualnog odnosa. Toliko sam u s*ksu strastven i prisutan, da nemam vremena da se snimam. To mi je gubljenje vremena - razjasnio je Milan.

