"Za Uskrs su nas izbacili iz kuće"

- Suprug i ja smo na korak do razvoda. Problemi u našem braku počeli su zbog njegovih roditelja, posebno majke Slavice koja je koristila svaku priliku da me uvredi. Kada sam bila kod njih držali su me u zatočeništvu, to je jedina kuća u kojoj sam bila a koja nema ni kandilo. Ništa im nije sveto. Za Uskrs su nas izbacili iz kuće i moj još uvek zakoniti suprug je ponovo otišao kod njih. Kaže da ne želi da dođe u Beograd za Božić i da je ateista. Sa takvim čovekom ne mogu da imam dete iako sam silno želela. Ako me njegovi roditelji budu vređali i dalje sve detalje ću izneti u javnost. A što se našeg braka tiče, kako stvari stoje, male su šanse da će opstati. Njegova majka, kvazi učiteljica mužu i dalje pere noge i uči decu da ne vole Srbe - otkriva Jelena Golubović.