Rediteljka i rijaliti pobednica Jelena Golubović oglasila se nakon vesti da se razvodi posle godinu dana braka. Ona je za domaće medije govorila o problemima u braku, kao i o lošem odnosu sa roditeljima svog supruga.

Jelena živi u Beogradu, dok njen suprug boravi nadomak Bijeljine, što je, kako navodi, bio jedan od ključnih problema u njihovom odnosu. Iako su planirali zajednički život, to se nikada nije ostvarilo, a kao najveći problem istakla je činjenicu da je njegova majka ne prihvata i da je ne voli.

- Sve je bilo savršeno i prelepo, zajedno smo dočekali Novu godinu. Bio je toliko nežan i pažljiv da sam ga pitala šta se dogodilo, posumnjala sam da nešto nije u redu. Dogovor je bio da ja odem kod njega za Novu godinu, a da on dođe u Beograd za Božić. Međutim, on mi je rekao da ne zna da li će biti isplaćen i da ne zna da li će doći. Tačno je pripremao teren, mora da bude sa svojima jer je sa mnom bio za Novu godinu i to je pravi razlog - rekla je ona, pa otkrila šta je srž problema.

- Mene njegova majka Slavica ne voli, ja sam nedavno i zvanično u papirima postala gospođa Simikić i to je boli, što sam ja jedina žena koja nosi njegovo prezime. Mi smo se venčali i u crkvi i u opštini što nju boli jer je rekla da neće dati da se oženi u crkvi. Vređala me je i govorila meni loše o njemu, a meni loše o njemu.

Brak joj je ličio na zatvor

- Oni su mene držali u zatočeništvu, ja sam tamo bila nakon što sam operisala kičmu i oni su se tada užasno ponašali prema meni. On me nigde nije vodio, nije smeo, samo kod tih jednih prijatelja. Skroz drugačiji je mentalitet, njegova majka i dalje njegovom ocu pere noge. Stalno me je stresirala, čak i kada sam išla da primim injekciju pošto pokušavamo da imamo decu - prisetila se situacije Jelena i dodala:

- Tada sam toj prijateljici rekla: "Molim te, spasi me". On se naljutio zbog toga na mene, jer sam govorila probleme drugim ljudima.

Na pitanje kako njen muž reaguje u tim situacijama, Jelena nam je rekla:

- On pred mamom ćuti. ništa ne može da joj odgovori. Vređaju me tamo kod njega čak me ni komšije te od roditelja ne poštuju jer vide kako me oni tretiraju. Otac ga je izbacio iz kuće za Uskrs jer sam se posvađala sa komšinicom koja me je uvredila. Ja sam pukla, sve mi se nakupilo. Sputavali su me, ništa mi nisu dali. Sumnjam da ćemo ostati zajedno jer on ako ne dođe za Božić ne treba ni da dolazi. Ja kao udata žena sama da dočekujem Božić ne želim.

