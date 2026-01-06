Slušaj vest

Prijatelj političara Čedomira Jovanovića, Aleksandar Aca Kos, podelio je na svom Instagram profilu poruku koju je dobio u privatnoj prepisci. Naime, nepoznata žena javila se Aci putem inboksa, uputivši pozdrave Čedi, što je on odlučio da objavi javno.

Čedomir Jovanović i Aleksandar Kos Puls Srbije vikend Foto: Kurir.rs/Petar Aleksić

Kako se može videti, ona je Aleksandru napisala poruku u kojoj ga je zamolila da prenese pozdrave političaru, a Aca joj je ubrzo odgovorio, ne krijući iznenađenje sadržajem poruke. Prepiska je ubrzo privukla pažnju javnosti, a Kos je odlučio da je podeli sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Foto: Preent Screen

- Čedu puno pozdravi, kad sam upisivala srednju školu, a to je bilo davno.... On je bio faca koji je završio našu srednju školu i po kome je ona bila i poznata. Profesorka sociologije Mira je često pominjala njega kao istaknutog đaka prethodnih generacija - glasila je poruka, na koju je on odgovorio:

- Hvala, veliki pozdrav.

Čeda otkrio istinu o njihovom odnosu

- Moje potrebe koje je Jelena zadovoljavala, to ne očekujem od njega. Nama je puna kuća dece, ja sam njemu njegov život istumbao, okrenuo na glavu. On je sada čovek koji normalno ne može da prošeta gradom. Ostavio je profesionalnu karijeru. On je došao u Beograd kada sam ja ostavio sve i preuzeo na sebe komad od 90 kilograma koliko sam tada imao. Niko nije šokiran našim odnosom, pravi se frka bespotrebno. Ja nisam mogao da ustanem iz kolica, do pre dva meseca nisam mogao da vežem pertle. On je poturio svoja leđa za mene - rekao je Čeda Jovanović u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.