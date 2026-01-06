Slušaj vest

Muzička zvezda Zorica Brunclik je za Božić u svojoj kući uvela strogo pravilo koje svi gosti moraju da poštuju, a pevačica otkriva i emotivan razlog zbog kojeg je ovu tradiciju uvela već godinama.

- Naš Božić je uvek zaista u krugu porodice i svi smo za te velike praznike uvek zajedno - rekla je pevačica.

- To je praznik za koji mama još uvek okuplja sve svoje piliće oko sebe. I odmah da kažem, nema telefona! To odmah naredim, kažem: "Svi telefone na šank" - otkrila je pevačica jednom prilikom.

Prisetila se jedne situacije pa zaplakala kao dete

Pevačica koja je decenijama unazad jedna od najpopularnijih na domaćoj sceni, Zorica Brunclik, zahvaljujući svom glasu i talentu, ali i napornom radu, danas uživa u bogatstvu koje je stekla.

Međutim, ona ne krije da je odrasla u bedi i siromaštvu, a i dan danas se seća situacija iz detinjstva zbog koje može da zaplače.

- Živeli smo u najvećoj bedi jer je majka imala jadnu platu. Ne postoji ništa čega bih volela da se setim iz tog perioda, što ne znači da ga se stidim. Bila sam najstarija i jedino žensko u porodici. Pošto su se moji roditelji veoma rano rastali, mama je živela u Smederevu, otac u Beogradu, a ja sam rasla okružena siromaštvom, ali i bogatstvom. Otac me je odvodio i ostavljao po nekoliko meseci kod svoje prebogate familije, samo da bi mami napakostio. Kod njegovih sam živela kao bubreg u loju, nosila najbolju odeću, jela najfiniju hranu… Posle određenog vremena mama bi dolazila po mene da me vrati kući, a ja sam je tada najviše mrzela, jer me vraćala u siromaštvo - rekla je Zorica jednom prilikom za medije.