Voditeljka Suzana Mančić otkrila je da joj je ponuđeno da se fotografiše za muški magazin „Plejboj“. Ona je priznala da je njen suprug tada bio ljut i nekoliko dana nije želeo da razgovara s njom nakon što je prihvatila tu ponudu.

Suzana Mančić Foto: Damir Derviašagić

Suzana naglašava da je ponosna na tu odluku i da je imala dovoljno iskustva da je sama donese.

- Sad mi je muž, ali tada smo bili zajedno. On mi je odmah na početku rekao: "Ako se slikaš za Plejboj, mi nećemo više biti zajedno". A ja mu kažem: "A jel tako? Da li ja tebe pitam šta ti radiš u svom poslu? Nemoj ni ti mene. Imam dovoljno iskustva da mogu da donesem sama svoju odluku". On to nije znao, on je mislio da ću odustati. Kad je to izašlo nije razgovarao sa mnom pet dana. Nije spavao sa mnom, ništa. Kao da sam vazduh. Ja sam svoje isterala, ja se time ponosim - rekla je Suzana za "Hajp".

Zapalili joj auto

Podsetimo, Suzana Mančić do detalja je opisala jezivu situaciju koja joj se desila kada joj je ispred zgrade zapaljen auto. Kako i sama kaže, to je bio progonitelj koji je sve znao o njoj. I ako su je vatrogasci ubeđivali da je razlog neispravna instalacija ona tvrdi da je auto bio nov i da je ta konstatacija gotovo nemoguća.

- To je tačno, neko mi je zapalio automobil. Bili su vatrogasci, kažu neispravna instalacija, a nov auto. To je zapalio neko ko verovatno hoće da mi se osveti. Možda i opomena. Vrag bi ga znao. Meni je došla Hitna pomoć jer sam se onesvestila. Nisam bila u kolima, ali sam čula pucnje. U to vreme se dosta pucalo, bilo je dosta oružja na ulicama. To su bile zapravo moje gume koje su eksplodirale. Komšija mi je lupao na vrata i vikao: "Suzana gori vam auto!" Mogla je da se zapali i zgrada jer je auto bio ispod bora jednog. Srećom, brza reakcija vatrogasaca i Hitne pomoću koja mi je dala nešto za smirenje su pomogli, ali mi nije bilo prijatno. Jer neko zna gde živim, kao i gde mi deca idu u školu - rekla je Suzana za domaće medije