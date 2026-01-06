Slušaj vest

Tokom sinoćnje emisije „Pitanja novinara“, voditelj Milan Milošević dao je reč Aniti Stanojlović kako bi razjasnila nastalu aferu o navodnoj vezi sa reperom Reljom Popovićem, ali i da prokomentariše nedavni dolazak svoje drugarice Tamare, otkrivši zanimljive detalje iz privatnog života.

- Tamara mi je sama rekla da ne može majica, da nije kod nje i da ne može da je naruči. Rekla mi je da je ta osoba preko i u problemima - rekla je Anita.

- Zašto je Tamara poludela što si ti odala nešto Mini? - pitao je Milan.

- Ja sam njoj odala to nešto, ali ne za Relju jer nemam šta za njega. Ona i ja smo pevale zajedno ispred ruleta - rekla je Anita.

- Da li je Relja repostovao jedino tvoje storije sa nastupa? - pitao je Milan.

- Jeste. Podelio je moje, pa posle i ostale. Nismo se nikad čuli - rekla je Anita.

- Koja je šifra za limite? - pitao je Milan.

- Kad je izašao novi Reljin album moja pesma omiljena je "Se*s mašina", a Tamarina "Limiti. Dogovorile smo se kad čujem tu pesmu da je pozdravim - rekla je Anita.

- Gde si boravila u Budvi? - pitala je Anita.

- U Moskvi. Nisam srela pevače, osim Tamarinog prijatelja. Napolju ne može da se zna ništa, ne može ništa da izađe kad se ništa od ovoga nije desilo. Apsolutno sam sigurna da ništa ne može da izađe napolju. Ja generalno ne znam da ćutim, pa je Tamara mislila možda na to - rekla je Anita.

- Jesi li se napolju nekom novinaru poveravala? - pitao je Milan.

- Ne. Rekla sam samo za Gorana, kad me Đedović obavestio za Milicu i Anđela. Da sam bila sa bilo kojim oženjenim oni trebaju da vode računa, a ne ja. Da se pravdam ne pada mi na pamet. Čovek je oženjen i ima porodicu, ovo su ozbiljne teme. Ja nisam njegovo ime spomenula. Ja njega ne poznajem lično - rekla je Anita.

- Nije lud da ripostuje ako je poznaje - rekao je Luka.

Oglasila se Anitina drugarica

Podsetimo, povodom navoda na društvenim mrežama oglasila se i Anitina drugarica Tamara Radoman, koja je podelila prepisku sa majkom pobednice "Elite 7", Anglinom.

- Šta su limiti? Šta su limiti? - napisala je Anitina majka.

- Čista budalaština, niđe veze - dodala je Tamara.

- Ma znam bre, nego je l' moguće da je ovoliko mrze i dokle ide ljubomora? Bukvalno je razapinju kao da je ubila čoveka i ko sve sebi daje za pravo nju da komentariše ja ne mogu da verujem... Ali kamo lepe sreće da je slobodan i da nam je zet - napisala je Angelina u porukama koje su objavljene na zvaničnom profilu Anite Stanojlović.