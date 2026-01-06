Slušaj vest

Reper Vukadin Gojković, poznatiji kao Vuk Mob, nedavno je verio svoju dugogodišnju devojku, nakon što su prošli kroz brojne turbulencije u vezi.

Nakon veridbe, reper se oglasio za domaće medije i otkrio detalje posebnog trenutka kada je shvatio da želi da sa njom provede ostatak života. On je priznao da je, uprkos izazovima kroz koje su prošli, upravo to iskustvo učvrstilo njihovu vezu i dodatno ga uverilo u njena osećanja.

"Kupio sam joj prsten, nije nasleđe. Desio se prosto momenat i osetio sam da je to to. Želim sa njom da provedem život i da budemo zajedno i u dobru i zlu", rekao je Vuk Mob.

Aleksandra se odmah oglasila na društvenim mrežama i podelila fotografiju prstena kojim ju je zaprosio - prsten od žutog zlata sa kamenom.

"Rekla sam 'da' čoveku koji zna da ljubomora dolazi iz ljubavi, i da telefon uvek stoji okrenut ekranom nagore", napisala je uz emotikone koji se smeju, a čestitke su brzo počele da pristižu

Raskinuo sa Aleksandrom

Podsetimo, poznati reper Vuk Mob i njegova partnerka Aleksandra stavili su tačku na svoju vezu koja je trajala više od godinu dana.

Iako o svom privatnom životu retko govori, Vuk je krajem prošle godine podelio zajedničku fotografiju sa devojkom, ali nikada nije želeo detaljno da priča o njihovom odnosu. Sada je Aleksandra otkrila da više nisu zajedno.

Naime, tokom odgovaranja na pitanja pratilaca na društvenim mrežama, jedno od njih bilo je: „Da li si još u vezi sa Vukom Mobom?“ Aleksandra je bez zadrške odgovorila da su raskinuli i dodala koliko je njihova ljubavna priča trajala.

Bio sa Tijanom M

Podsetimo reper je pre Aleksandre bio u vezi sa pevačicom Tijanom Em. Dva meseca nakon što su svoju vezu ozvaničili javnim objavama, usledio je raskid. Postojale su špekulacije da je njihov odnos samo marketinški trik.

Tijana Milentijević je za portal „Srbija Danas“ otkrila da su i dalje u dobrim odnosima, ali nije želela detaljisati o tome šta se tačno dešava između njih.

„Mi smo u odličnim odnosima, situacija je malo komplikovana, ali ništa nije sigurno, tako da ne bih mnogo pričala. Srećna sam, čujemo se i videćemo šta će biti. Ostali smo prijatelji, a možda nećemo ostati samo prijatelji, to ćemo tek videti. Ne mogu ništa da kažem, ni ja ne znam“, izjavila je tad Tijana.

