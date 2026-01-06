Slušaj vest

Sloba Radanović čestitao je svojim pratiocima na Instagramu Badnje jutro, a potom je podelio i kratak, ali topao snimak svoje supruge Jelene kako priprema trpezu za praznični dan. Na njihovom stolu našle su se tradicionalne namirnice koje prate običaje ovog značajnog praznika.

Jelena Radanović i Sloba Radanović Foto: Pritnscreen/Intagram

Jelena je jutros snimila sto prepun detalja: tu je pogača koju je sama umesila, pored koje su uredno poređani orasi i jabuke. Na stolu su se našle i so, suvo i koštunjavo voće, sve spremno da se ukrasi i postavi za porodični ručak. Atmosfera na snimku odiše toplinom doma i porodičnom tradicijom, a svaki detalj pokazuje koliko pažnje ulažu u pripremu praznika.

Sloba je video podelio na svom Instagramu, uz srdačnu poruku za sve pratioce, i odmah su počele da pristižu čestitke i lepe želje za proslavu u veselju i miru. Mnogi su komentarisali kako je lepo videti poznate ličnosti kako čuvaju tradiciju i provode praznike sa porodicom.

Ovaj gest pokazuje da, uprkos užurbanom životu i poslovnim obavezama, Sloba i Jelena vrednuju porodične trenutke i običaje, a njihova posvećenost tradiciji i ljubavi prema porodici dirnula je brojne fanove.