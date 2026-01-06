Slušaj vest

Po tradiciji, na Badnje jutro muškarci odlaze u šumu da odseku najlepši badnjak, koji simbolizuje mir, toplinu doma i blagostanje tokom godine. Među onima koji su se jutros zaputili u šumu bio je pevač Milan Dinčić Dinča, koji je zajedno sa sinom i prijateljima posekao debeli badnjak, spreman da donese spokoj i sreću njegovoj porodici.

Dinča je podelio trenutke sa svojih Badnjih jutra putem društvenih mreža, snimajući kako se okupljeni čestitaju nakon što su badnjak posekli. Atmosfera je bila vesela i tradicionalna – uz pevanje, smeh i domaće delicije. Milan je poneo srpsku zastavu preko ramena, a tu su bile i pite i rakija, kojima su se okupljeni počastili nakon završene ceremonije u šumi.

Nakon što je badnjak postavio ispred svoje kuće, Dinča je decu poveo ispred crkve, gde su zajedno dočekali praznično jutro i učestvovali u pričešću. Pevač je istakao koliko mu znači da svoju decu uči običajima i tradiciji, naglašavajući da je važno da mlade generacije čuvaju srpske običaje.

Na društvenim mrežama, Dinča je dodao i da mu ovakvi trenuci sa porodicom i prijateljima donose posebno zadovoljstvo i mir, te je poručio svojim fanovima da praznik provedu u ljubavi, zajedništvu i dobrom raspoloženju.

Pokrenuo privatni biznis sa suprugom

Podsetimo, pevač Milan Dinčić Dinča aktivan je na estradnoj sceni ali je i pokrenuo biznis sa suprugom Jelenom.

Par je odlučio da otvori predškolsku ustanovu, poput vrtića te su se posvetili tome.

- Imamo privatnu predškolsku ustanovu, kao vrtić. Supruga i ja smo pre dve godine to pokrenuli i potražnja je velika. Supruga je direktor i koosnivač, ja sam tu domar - sa osmehom je rekao.

Milanova supruga Jelena Dinčić otkrila je u jednom razgovoru kako su se njih dvoje odlučili da otvore vrtić.

- Kako smo postali roditelji i kako smo kafiće zamenili za igraonice i parkove i počeli da se družimo samo sa ljudima koji imaju decu, primetili smo da nam kod nekih drugih vrtića smeta i cena ali i način usluge. Onda smo prosto rekli zašto ne bismo mi otvorili mesto na kojem će da bude sve onako kako mi želimo. Tu mislim i na finansije ali i na neke školice i druge aktivnosti. Prijatelji su nas podržali u tome s obzirom da znaju koliko dobro čuvamo decu i tako je sve počelo. Dali su nam vetar u leđa jer od samog starta imamo mnogo upisane dece - rekla je Jelena koja je inače vaspitač po struci.