Sadik Pašić Paja, muž pevačice Branke Sovrlić otkrio je koliko mu se dopada lik i delo Tee Tairović. Kako kaže, takvu je tražio 40 godina. Sadik je podsetimo jedan od najpoznatijih estradnih menadžera iz vremena Jugoslavije.

Paja kaže da nije presudno da neko bude zvezda ako samo zna da peva, da je bilo važno imati harizmu.

- Meni je kao menadžeru bilo bitno da prodam ulaznice i uzmem pare, a kako će da pevaju to nije važno. Kada ode klinac na koncert njemu nije bitno da li je dobro neko pevao i bilo dobro ozvučenje nego da li je bilo ljudi i da li je to bio hepening. Nije harizma svakom ista, a Halid Bešlić je imao to da prenese na ljude emociju i kada nema ozvučenje. Toma, Šaban, Sinan, Halid...ne vidim naslednika...moj idel je Tea Tairović, tražio sam takvu pre 40 godina. Ona je naučila da peva i vidi koliko para je zaradila.

On se ne slaže sa izjavama pojedinih pevačica da je Tea privukla publiku vrckanjem na sceni.

- Što one ne idu na vrci vrc. Ima dosta što znaju da igraju ali moraš imati ljupkost, izjave za medije da znaš da daješ. Evo Brena kada se pojavila malo digne nogu, malo zajaše harmonikaša. Uz to je dobar pevač ali je postala idol zahvaljući svemu što ima. Tea je kompletan proizovod i sama sve napravila. Danas kada praviš zgradu ne piše ko je mešao malter nego ko je osmislio - rekao je Sadik za Blic.

