BAJA OTKRIO KAKO JE NASTALA NJEGOVA ČUVENA PESMA "BOŽIĆ JE"! Hladno je, drhte prsti... Kad ju je čuo, znao je da je napisao pravu stvar!
Mirko Pajčin, javnosti poznatiji kao Baja Mali Knindža, pevač narodne muzike, snimio je pesmu "Božić je", koja i danas zauzima posebno mesto u srcima vernika i redovno se peva tokom najradosnijeg hrišćanskog praznika, ali i u danima koji mu prethode.
Pesma uživa veliku popularnost širom Srbije, ali i među ljudima iz dijaspore, gde budi uspomene i prazničnu toplinu. Na sam Božić, "Božić je" se posebno ističe, evocirajući duh doma, porodične sreće i tradicije.
Baja je otkrio da je pesma inspirisana njegovim sećanjima na rodni kraj, Gubin, smešten ispod planine Dine. Upravo zbog tog ličnog i emotivnog naboja pesma nosi posebnu sentimentalnu vrednost i mnogima budi sećanja na detinjstvo, porodicu i običaje iz njegovog kraja.
"Pesma je nastala 1992. godine u manastiru Krka, u Dalmaciji pravoslavnoj, gde sam bio u nekoj slikarskoj koloniji. Imao sam tamo jednog poznanika, sveštenika, koji je bio jako dobar sa mojom familijom. Inače, prethodno je bio sveštenik u mom kraju. I napravio sam pesmu onako i odjednom. Vizuelna je, sva je puna slika i mislim da su ljudi u tome prepoznali onog zvonara što zvoni na zvoniku da sneg pada na njega. Sve možeš da vidiš. I babu kako me vodi za ruku i kako kaže da se prekrstim", započeo je.
"Hladno je bilo, drhte prsti. I ušla je u antologiju. Mislim, još dok nisam napravio muziku, kad sam je čitao kao tekst, predstavnik kulturno-umetničkog društva 'Zora', Slavko Zorica, u manastiru Krka je rekao: 'Ovo će biti antologija, ovo ulazi u antologiju' iako još nije bila objavljena. Kada sam je čuo u Knez Mihailovoj, rekao sam: 'E, to je to'. I postala je antologija", rekao je Baja jednom prilikom.
Deda mi je dao nadimak
Mnoge javne ličnosti godinama koriste umetnička imena po kojima ih javnost zna, a među njima je i popularni pevač Baja Mali Knindža.
Iako je njegovo pravo ime Mirko Pajčin, nega tako skoro niko ne oslovljava, a jednom prilikom Baja je otkrio ko mu je dodelio nadimak.
- Deda mi je dao taj nadimak, preko četrdeset godina je star taj nadimak. Uvek kad je pio rakiju neku, kaže “baja“. Mali Knindža sam dobio u Kninu, bio sam jako mali rastom, baba neka je rekla: “Eno ga mali Knindža“- ispričao je pevač jednom prilkom za "Premijeru".
Kada je započinjao muzičku karijeru, menadžer ga je posavetovao da spoji ta dva nadimka.
- Eto, možeš da budeš i Mali Knindža, kad si već Baja – prisetio se pevač.