Mirko Pajčin, javnosti poznatiji kao Baja Mali Knindža, pevač narodne muzike, snimio je pesmu "Božić je", koja i danas zauzima posebno mesto u srcima vernika i redovno se peva tokom najradosnijeg hrišćanskog praznika, ali i u danima koji mu prethode.

Pesma uživa veliku popularnost širom Srbije, ali i među ljudima iz dijaspore, gde budi uspomene i prazničnu toplinu. Na sam Božić, "Božić je" se posebno ističe, evocirajući duh doma, porodične sreće i tradicije.

Baja je otkrio da je pesma inspirisana njegovim sećanjima na rodni kraj, Gubin, smešten ispod planine Dine. Upravo zbog tog ličnog i emotivnog naboja pesma nosi posebnu sentimentalnu vrednost i mnogima budi sećanja na detinjstvo, porodicu i običaje iz njegovog kraja.

"Pesma je nastala 1992. godine u manastiru Krka, u Dalmaciji pravoslavnoj, gde sam bio u nekoj slikarskoj koloniji. Imao sam tamo jednog poznanika, sveštenika, koji je bio jako dobar sa mojom familijom. Inače, prethodno je bio sveštenik u mom kraju. I napravio sam pesmu onako i odjednom. Vizuelna je, sva je puna slika i mislim da su ljudi u tome prepoznali onog zvonara što zvoni na zvoniku da sneg pada na njega. Sve možeš da vidiš. I babu kako me vodi za ruku i kako kaže da se prekrstim", započeo je.

"Hladno je bilo, drhte prsti. I ušla je u antologiju. Mislim, još dok nisam napravio muziku, kad sam je čitao kao tekst, predstavnik kulturno-umetničkog društva 'Zora', Slavko Zorica, u manastiru Krka je rekao: 'Ovo će biti antologija, ovo ulazi u antologiju' iako još nije bila objavljena. Kada sam je čuo u Knez Mihailovoj, rekao sam: 'E, to je to'. I postala je antologija", rekao je Baja jednom prilikom.

Deda mi je dao nadimak

Mnoge javne ličnosti godinama koriste umetnička imena po kojima ih javnost zna, a među njima je i popularni pevač Baja Mali Knindža.

Iako je njegovo pravo ime Mirko Pajčin, nega tako skoro niko ne oslovljava, a jednom prilikom Baja je otkrio ko mu je dodelio nadimak.

- Deda mi je dao taj nadimak, preko četrdeset godina je star taj nadimak. Uvek kad je pio rakiju neku, kaže “baja“. Mali Knindža sam dobio u Kninu, bio sam jako mali rastom, baba neka je rekla: “Eno ga mali Knindža“- ispričao je pevač jednom prilkom za "Premijeru".

Kada je započinjao muzičku karijeru, menadžer ga je posavetovao da spoji ta dva nadimka.