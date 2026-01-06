Slušaj vest

Boban Rajović nastavlja zimsku turneju punom parom! Tokom prazničnih dana obišao je čak četiri države, a nakon tromesečne pauze ponovo se vraća u Ameriku, gde će održati veliki koncert povodom Srpske nove godine na Floridi.

Posebnu pažnju javnosti privukla je činjenica da se Rajović našao među retkim domaćim izvođačima čija je reklama za koncert osvanula na čuvenom Times Squareu, u samom srcu Njujorka — mestu rezervisanom za najveće svetske brendove i planetarne zvezde.

– Kada sam dobio fotografiju sa Times Squarea, bio sam iskreno ponosan. Sjajan početak mog „drugog poluvremena“, i to u srcu Njujorka. Očekujem da dođu naši ljudi iz cele Amerike, biće to prava žurka – poručio je Boban.

Podsećamo, Boban Rajović za Srpsku novu godinu nastupa u klubu u kojem su ranije koncertima oduševljavali Snoop Dogg i David Guetta.

Reklama na jednoj od najprestižnijih svetskih lokacija predstavlja snažan vetar u leđa popularnom pevaču, koji po povratku u Srbiju ulazi u finalne pripreme za nastavak koncertne turneje, ali će uskoro javnosti otkriti i datum svog prvog solističkog koncerta u Beogradu.