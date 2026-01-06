Slušaj vest

Milica Kon je već godinama u srećnom i skladnom braku sa kompozitorom Markom Konom, a nedavno je otvoreno govorila o detaljima njihove veze i svakodnevnog života.

Ona je priznala da je tokom određenog perioda imala problema sa viškom kilograma, ali je uz osmeh otkrila i jednu šaljivu situaciju iz tog vremena. Naime, Milica je svom suprugu jednom prilikom u šali uputila posebnu molbu, koja je izazvala smeh i među njenom porodicom i prijateljima.

- Kada sam u jednom trenutku imala problem sa kilažom, molila sam Marka da se razvedemo. Rekla sam mu: ''Molim te, Marko, da se razvedemo na šest meseci samo da smršam''. Želela sam malo da propatim, malo da mi ne da decu, samo da smršam. On je na sve to odgovorio zaprepašćeno i rekao da su mi ideje užasne, pa da to ne govorim javno, ali evo, sada sam rekla - ispričala je Milica u emisiji "Magazin IN" i nasmejala sve u studiju.

Muž sve finansira

Voditeljka Milica Kon otkrila je zanimljive detalje o svom braku sa kompozitorom Markom Konom, kao i o porodičnim nesuglasicama koje su obeležile njen život.

U emisiji "Magazin In" podelila je kako njen suprug podržavanjen devojački život, kao i da rado finansira mnoge njene prohteve.

- Verovale ili ne, mene suprug podržava u devojačkom životu! Kaže mi ''kad ćeš ti da izađeš sa drugaricama malo?'' Da mi pare, ja izađem, provedem se, napijem se i to je to. On zna da ću posle da budem dobra i poslušna - rekla je, pa dodala:

- On meni daje tu slobodu. Sve nam finansira, ne neki drugi baja. Ma namazan je on. Kaže ''ja ću sve da vam završim, rezervišem'' pametno on to radi. Naš brak traje baš dugo, evo već 12 godina, a ja se osećam kao devojka.