Slušaj vest

Andrena Čekić u razgovoru s ekipom Kurira prisetila se detinjstva i kako je nekada izgledao Božić u njenom domu, a onda nam je otkrila i kako to izgleda danas.

- Bilo je šareno. Prva tri Božica provela sam u selu Slabinja, sa bakom,dekom, braćom od strica. Onda sam se preselila za Beč i nekako bilo je dosta drugačije. Više se slavio katolički Božić i to mi se mnogo sviđalo. I dan-danas mi se sviđa, jer oni stvarno lepo okite i grad i bude mnogo dece. Tako da sam ja kad krene katolički Božić slavila sam sa svojim društvom tamo, a onda kad dođe naš onda kod kuće sa bakom i mamom

Jel tom društvu tada bilo čudno što ti imaš svoj Božić koji nije kad i njihov?

- Pa bilo im je čudno, bilo je i meni čudno što postoje dva Božića. Ali sam uvek volela slavlja, pa sam obožavala što su dva Božića.

Jesi više uživala u posnoj hrani ili kad usteneš ujutru, a ono na stolu pečenje?

- Da! Sve ti je jasno. (smeh) Generalno taj decembar kad krene, ja svoje detinjstvo pamtim po tome da je sve okićeno, a u Beču su bili i ti marketi gde je to predivno. Sve je okićeno i šareno!

1/11 Vidi galeriju ANDREANA ČEKIĆ ZA OVO PUKLA 200.000 EVRA! Zbog svega je išla čak na Tajland: Stoički su me svi trpeli Foto: Dušan Petrović

Ko se bavi pripremanjem hrane?

- Mama. Sve mama i danas i nekada davno i uvek. (smeh)

Ko u vašoj porodici vodi kada je izvlačenje novčića u pitanju?

- Nekako ispada uvek da svi budemo zadovoljni. (smeh) Izvlačila sam ja mnogo puta.

Jel kad izvučeš bude berićetna godina?

- Bude, bude, ali ja se uvek trudim da mi bude berićetna.

Da li izbegavaš da radiš za tako velike praznike?

- Da. Dok sam bila pod ugovorom nisam mogla da biram, sad je drukačije i ne radim velike praznike.