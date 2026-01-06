Slušaj vest

Rada Manojlović je priznala da joj je jako bitno da ispoštuje sve božićne običaje. Pevačicina sestra Maja Manojlović i maćeha Suza zadužene su za bogatu prazničnu trpezu, dok njen otac Rade seče badnjak i tradicionalno okreće prase na ražnju.

Na samom početku razgovora za Kurir, Rada nam je priznala da joj je jako bitno da ispoštuje sve božićne običaje.

- Božić je oduvek bio moj omiljeni praznik. Volim da kažem da mi ni Nova godina, ni rođendan, ni slava nisu bitni koliko 7. januar. Trudim se da budem kod kuće u Četerežu za Badnje veče i Božić. Da to ne preskočim i da ga uvek proslavim s najbližima i da smo svi na okupu.

Da li ispoštuješ sve božićne običaje?

- Naravno. Tata na Badnje veče peče prase ispred kuće, a mi devojke ložimo vatru u kući. Onda sestra i ja uveče grančicom džaramo vatru i pričamo koje su nam želje za godinu koja je stupila. Popijemo dren, a na Božić obavezno idemo na groblje. Nezaobilazno je lomljenje česnice, nadam se da će novčić ove godine da pripadne meni. Kada se lomi česnica, meni uvek zapadne neki kućni prag, neke kokoške, neku cepanicu izvučem, a nikad pare i zdravlje.

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pomažeš li maćehi i sestri u kuhinji oko pripremanja trpeze?

- Ja sigurno ne. Zna se ko ne sprema, što ne znači da ne znam da spremam. Problem je što dođem umorna posle 22 vezana nastupa i padnem u krevet i ta dva dana sabiram utiske i bude mi lepo. Ne petljam se mnogo oko kuhinje, to prepuštam iskusnijima. Moja maćeha Suza mesi česnicu, to je njen deo posla.

Kakva sećanja imaš na Božić iz detinjstva?

- Volim da je hladno za Božić i da pada sneg. Tako ga se sećam iz detinjstva na selu. Tata je glavni za vatromete i petarde. On budi na Božić celo selo i tri sela okolo. Kao dete je. On se tom vatrometu mnogo raduje, u stanju je da puca za Božić pet sati. Kad vidim njegovu sreću, i ja se mnogo obradujem. Iako mi je nekad dosta života i umorna sam od svega, kad vidim tu njegovu radost, opet se veselim kao dete.