Slušaj vest

Sećanje na pevačaDarka Radovanovića i dalje živi kroz dobra dela koja je tokom života nesebično činio, ali i kroz ljude koji su odlučili da njegovu humanost nastave.

Na Badnji dan, u duhu praznika i solidarnosti, njegov kum Milan Mitković je posetio Institut za majku i dete u Beogradu, gde je deci, u ime Darkove porodice i svoje ime, odneo paketiće, što čini već godinama. On je poklone za decu odneo zajedno sa svojim snovima.

Darko Radovanović bio je poznat kao čovek velikog srca, koji nikada nije okretao glavu od onih kojima je pomoć bila potrebna. Tokom života često je učestvovao u humanitarnim akcijama, pomagao bolesnima, ugroženima i onima na margini društva, ne tražeći ništa zauzvrat.

Kum Darka Radovanovića nastavio njegovu tradiciju Foto: Privatna arhiva

Podsetimo, sav prihod sa velikog koncerta održanog u Darkovu čast, na dan kada bi proslavio svoj 50. rođendan, takođe je doniran u humanitarne svrhe, u skladu sa njegovim životnim principima i vrednostima koje je zastupao.

Foto: Privatna Arhiva

Gest Milana Mitkovića još jednom je pokazao da Darko Radovanović, koji je stradao u saobraćajnoj nesreći 11. juna 2011. godine, nije ostavio samo pesme, već i snažan primer ljudskosti, koji nastavlja da inspiriše i menja živote – čak i nakon njegovog odlaska.