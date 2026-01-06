Slušaj vest

Edita Aradinović razmišlja da sledeću letnju setonu ne nastupa u Crnoj Gori.

- Lepo je bilo prilično otežano, stoga sam donela neke nove radikalne odluke što se tiče sledećeg leta, nisam sigrna baš da li ću uopšte nastupati u Crnoj Gori, ali dobro, da, ajde - rekla je Edita.

Prošle godine za doček nije pevala i to zbog ljubavi, sad je priznala da li se pokajal.

- Prošle godine nisam radila Novu godinu zbog ljubavi, imala sam tu neku kompenzaciju, želela sam da provedem vreme s voljenom osobom, a nije da nisam želela da radim. Htela sam da vidim kako izgleda Nova godina s nekim koga voliš, ali samo mi je tanak džep bio, nije bilo neke razlike - pojasnila je Edita Aradinović.

Zbog trauma od prošle sezone i praznih nastupa, Edita je otkrila da zbog toga razmišlja da sledeće godine ne nastupa na Crnogorskom primorju

- A što se tiče leta, veruj mi da onako po nekom osećaju. Videla si i sama kakvo je bilo ovo leto i ne bih volela da idem na posao nesrećna. Ne želim da stanem na binu i da treba da razveselim narod, a narodu niti je do pesme niti je došlo naroda koliko bi možda trebalo i moglo - otkrila je ona za TV E.