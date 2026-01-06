Slušaj vest

Folk pevačica Radmila Misić koju su vinuli hitovi "Merak mi je" i "Lažeš me, ljubavi moja" otkriva detalje iz privatnog života koje javnost dugo nije znala. Njena priča je svedočanstvo o snazi, hrabrosti i ljubavi prema porodici i muzici.

Radmila je proživela teške trenutke sa bivšim suprugom, od kojeg se razvela nakon dve godine braka:

"Doživela sam ono što nijedna žena ne želi - da bude maltretirana. Ne stidim se jer nemam čega da se stidim, ali teško je prisetiti se te traume. Voleo je malo više da popije i onda bi postajao nezgodan. Od samog starta to nije funkcionisalo kako treba. Pokazivao je agresiju, a ja sam mislila da će to proći. Znao je da dođe do stana i da lupa satima, a ja ga nisam puštala unutra."

Posebno je teška scena koja je odredila kraj braka:

Foto: Damir Dervišagić

"Krenula sam na snimanje emisije, a on je pod dejstvom alkohola došao do zgrade. Kad je video da je komšija sa mnom, uleteo je u auto i počeo da me udara. Govorila sam mu da prestane, a kada sam videla da je vrag odneo šalu, izašla sam iz automobila i pozvala policiju. Patrola je ubrzo došla, ali je on uspeo da pobegne. Tada sam ga prijavila. Međutim, nisam ga tužila. Možda sam pogrešila, ali jedino što sam želela jeste da imam mir i da ga više nikad ne vidim. Ubrzo smo se razveli."

Sa prvim suprugom, s kojim ima ćerku Jovanu Ristić, nikada nije imala problema.

Ćerka Jelena ostvarila je zavidnu karijeru u muzici i svira u Kraljevskoj filharmoniji u Amsterdamu:

"Ćerka ganja svetsku karijeru. Živi u Holandiji. Ona je violinistkinja u Kraljevskoj filharmoniji u Amsterdamu. Koncert majstor je. Ima mnogo projekata po svetu. Ima dva sina, ja joj se nađem da joj pomognem oko dece."

Radmila je učestvovala u rijalitiju Farma 2015. godine:

Foto: Aleksandar Jovanović Cile

"Kad su me pozvali u rijaliti, bila sam šokirana. Tada mi nije bilo zanimljivo, a sad bih ušla u 'Zadrugu'. Ušla sam na nagovor prijatelja da bih promovisala novu pesmu. Nemam loše uspomene iz tog projekta. Bilo mi je zanimljivo. Eto, jednom u nekoliko meseci se pojavim u nekoj emisiji, ali ne tražim niti insistiram. Imam svoj mir, dajem individualne časove pevanja osnovcima i srednjoškolcima i to mi je dovoljno."

Zašto nije prisutna na muzičkoj sceni:

"Obeležila sam devedesete. Pogodile su se dobre pesme i sve mi se poklopilo. Poslednjih godina je teško doći do hita. Ja sam na dve i po godine snimala albume, a sad ništa. Naišao je novi talas u muzici i nisam se snašla."

Radmila je četiri godine živela u Americi, ali se vratila zbog majčine bolesti:

"Majka mi je teško bolesna od 2002. godine. Tada se šlogirala i ja sve vreme brinem o njoj. Teško je kada vam roditelj ima takvu sudbinu, a vi ne možete ništa da uradite da pomognete. I sa muzičke scene sam se najviše povukla zbog majke. Bilo mi je teško da prihvatim da mi je majka teško bolesna. Nekad sebe osuđujem."

Kurir.rs/stil.kurir.rs