Bivši muž Mine Kostić, Igor X, prisetio se situacije kada mu se zapalio auto u toku vožnje.

Igor X, koji je sa koleginicom Minom Kostić, dobio dete i u jeku popularnosti se povukao oz javnosti, otkrio je da je imao saobraćajnu nesreću i da nije mogao da veruje da to može da se desi uopšte na način na koji se desilo njemu.

- Mislio sam da je nemoguće da se tako nešto dogodi. Automobil pet godina star, koji nije imao nijedan kvar planuo je iz čista mira i to u toku vožnje na auto-putu. Dok sam stao i izašao, plamen je već zahvatio ceo auto... Ljudi koji su se zaustavili da mi pomognu dali su mi i njihove aparate, ali nismo uspeli da ugasimo vatru. Sve je izgorelo - ispričao je Igor u podkastu "Zmajkast". 

Igor Kostić na moru Foto: Printscreen

Podsetimo, pevač je prošle godine otkrio da radi kao snimatelj u salonu za masaže, gde snima žene dok se masiraju.

Kurir.rs

igor x mina kostic.jpg
igor x mina kostic.jpg
sequence-01.02-45-11-14.still013.jpg
collage copy.jpg