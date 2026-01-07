Slušaj vest

Iako se tokom božićnih praznika najčešće čuju tradicionalne i crkvene pesme, domaća estrada iznedrila je i nekoliko autorskih božićnih numera koje su s vremenom postale nezaobilazan deo praznične atmosfere.

Ove pesme ne govore samo o radosti, već i o nostalgiji, samoći, porodici i čežnji — temama koje su mnogima posebno jake upravo za Božić.

Jedna od najprepoznatljivijih je „Evo već je Božić“, pesma koju je snimila Zorica Brunclik. Ova numera godinama se emituje tokom praznika, a publika je pamti po snažnoj emociji i jednostavnoj, ali dirljivoj poruci o toplini doma i porodičnom okupljanju.

Odmah postala hit

Pesma „Evo već je Božić“ je odmah po objavljivanju davne 1991. godine postala mega hit i to je ostala sve do danas. Iako se u naslovu pesme pominje veliki hrišćanski praznik Božić , pesma je pre svega ljubavna i izuzetno emotivna balada. Ona budi najdublje emocije te je prirasla srcu publike širom regiona i može se čuti gotovo svuda, a posebno na proslavama i u kafanama.

I Baja Mali Knindža snimio je pesmu posvećenu ovom prazniku "Božić je" dajući joj dodatnu težinu kroz motive razdvojenosti, patnje i sudbine običnog čoveka. Njegova numera često se vezuje za teška vremena i Božić proveden daleko od kuće, zbog čega ima posebno mesto kod publike.

Baja je jednom prilikom ispričao kako je nastala ova pesma.

Nastala u manastiru Krka

"Pesma je nastala 1992. godine u manastiru Krka, u Dalmaciji pravoslavnoj, gde sam bio u nekoj slikarskoj koloniji. Imao sam tamo jednog poznanika, sveštenika, koji je bio jako dobar sa mojom familijom. Inače, prethodno je bio sveštenik u mom kraju. I napravio sam pesmu onako i odjednom. Vizuelna je, sva je puna slika i mislim da su ljudi u tome prepoznali onog zvonara što zvoni na zvoniku da sneg pada na njega. Sve možeš da vidiš. I babu kako me vodi za ruku i kako kaže da se prekrstim", započeo je.

"Hladno je bilo, drhte prsti. I ušla je u antologiju. Mislim, još dok nisam napravio muziku, kad sam je čitao kao tekst, predstavnik kulturno-umetničkog društva "Zora", Slavko Zorica, u manastiru Krka je rekao: "Ovo će biti antologija, ovo ulazi u antologiju" iako još nije bila objavljena. Kada sam je čuo u Knez Mihailovoj, rekao sam: "E, to je to". I postala je antologija", rekao je Baja jednom prilikom.

Zanimljivo je da se domaći izvođači retko odlučuju za snimanje autorskih božićnih pesama, pa upravo zbog toga ove numere imaju poseban status i publika im se iz godine u godinu vraća.

One ne prate trendove — već emocije. I baš zato opstaju.