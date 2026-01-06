Slušaj vest

Marija Šerifović oglasila se iz svog toplog doma, a Badnji dan i Božić čestitala je svojim pratiocima preslatkom fotografijom sina Maria.

Njen naslednik na sebi je imao crveni džemper na kojem je pisalo "srećan Božić" i na kojem su izvezeni motivi medenjaka, jelki i snežnih pahulja, a kako je stajao dok ga je pevačica slikala, mnogi su primetili koliko je Mario porastao.

- Srećno svima badnje jutro, dan, popodne, predveče i veče - napisala je pevačica u opisu fotografije.

Ova fotografija prikupila je mnogo reakcija, pa je malo ko ostao ravnodušan na plavog dečaka koji je pevačicin najveći ponos.

Foto: Printscrean

"Dragi Mario, ovo je samo za tebe"

Marija je podelila trenutak iz restorana i pokazala iznenađenje koje je osoblje priredilo za njenog naslednika.

- Dragi Mario, ovo je tvoja torta. Ozbiljno. Samo tvoja. Da bismo bili sigurni da mama neće "samo da proba jedno parče", Mariji smo poslali njenu omiljenu tortu. Ovim slatkim poklonima želimo da vam zasladimo kraj ove godine. Želimo da vam nova godina donese još više smeha, ljubavi i lepih trenutaka koje ćete deliti zajedno - stajalo je u poruci, a ponosna mama Marija se pohvalila na mrežama.

Marija Šerifović i sin Mario Foto: Pritnscreen/Instagram