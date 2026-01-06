Slušaj vest

Duško Tošić nakon što je sa svojim mezimicama Atinom i Nikom proslavio Novu godinu u Dubaiju, vratio se u Srbiju i odmah se uputio u svoje rodno mesto kako bi prisustvovao rođendanu svoje sestričine.

Atina i Nika takođe su sa svojim ocem došle na rođendan njihove sestre, a slike su se pojavile na društvenim mrežama. Slavljenica je oduvala svećice, a Atina i Nika su sve vreme bile pored nje.

Foto: Printscrean

Podsetimo, Duško je imao teško detinjstvo, a jednom priikom su meštani iz rodnog mesta govorili o tome

- Duško je zaista imao teško detinjstvo. Njegovi roditelji su bili siromašni, ali su pošteni i dobri ljudi. Pošto je želeo da trenira fudbal, otac ga je posle osnovne škole odveo u Zrenjanin i dao ga u dom da bi se školovao i ujedno igrao fudbal. Odlazak iz malog sela u grad za Duška je bilo ostvarenje sna. Znam da je roditeljima ljubio ruke kad god bi došao kući jer su mu ispunili želju i poslali ga u taj internat. Nije mario za to što je u njemu boravio s napuštenom decom jer je imao jasan cilj. Pa šta bi bilo od njega da je ostao u Orlovatu? Ništa! - pričao je ranije jedna meštanin sela.

Tošić je umeo da se iskrade iz kuće i da po celu noć gleda fudbal kod komšije jer njegovi nisu imali televizor.

- Sećam se kako je Duško molio komšiju da kod njega gleda utakmice jer njegovi roditelji nisu imali televizor. Sedeo bi na krevetu, a lopta bi mu bila ispod noge. Dešavalo bi se i da zaspi uz televizor i da ga otac u pola noći u naručju odnese kući. Duško vam je klasičan primer kako se iz blata može doći do vrha!

Nekadašnju trošnu kuću, sportista je pretvorio u pravi, porodični dom i tu danas živi njegova majka Nikoleta.