TRENUCI KOJI SE NIKADA NE ZABORAVLJAJU! Ovako su muzičke zvezde slavile Božić u detinjstvu
Božić je oduvek bio praznik kada se porodica okuplja, pale sveće, pripremaju kolači, česnica i pevaju tradicionalne pesme. I poznati pevači nisu bili izuzetak – i oni su Božić u detinjstvu provodili u toplini doma i sa puno radosti.
Miroslav Ilić se priseća kako je proslava praznika izgledala dok je on bio mali.
„Kod nas je Božić bio veliki porodični praznik. Mama je spremala sve poslastice, tata je kitio jelku, a mi smo s nestrpljenjem čekali darove. Najlepše su mi bile pesme koje smo zajedno pevali – tada sam već u sebi nosio ljubav prema muzici.
Rada Manojlović nikada neće zaboraviti kako je proslavljala Božić na selu.:
- Volim da je hladno za Božić i da pada sneg. Tako ga se sećam iz detinjstva na selu. Tata je glavni za vatromete i petarde. On budi na Božić celo selo i tri sela okolo. Kao dete je. On se tom vatrometu mnogo raduje, u stanju je da puca za Božić pet sati. Kad vidim njegovu sreću, i ja se mnogo obradujem. Iako mi je nekad dosta života i umorna sam od svega, kad vidim tu njegovu radost, opet se veselim kao dete.
Baja Mali Knindža nosi samo lepe uspomene.
„Kod nas je bio običaj da se za Badnji dan okupe svi iz sela. Nosili smo sveće, pevali pesme i delili radost. Taj duh zajedništva pamtim i danas i mislim da je baš tada počela moja ljubav prema narodnoj muzici.“
Zorica Brunclik je svojevremeno izjavila da se najviše radovala poklonima kao i svako dete.
„Božić je u mom detinjstvu bio čaroban. Mama je uvek spremala kolače, a ja sam se oblačila u svečanu odeću. Posebno se sećam kako smo sa decom iz komšiluka pevali pesme i iščekivali jutro da vidimo poklone. To su trenuci koje nikada ne zaboravljam.“
Aca Lukas je jednom prilikom govorio o Božiću u njegovom domu.
„Skromno se slavio. Uvek je bilo snega. Nije bilo stresa i briga, nije bilo ni para, ali smo bili srećni..“
Snežana Savić je ispričala da su se obavezno pevale božićne pesme.
„Najlepši deo Božića bio je doručak sa porodicom i božićne pesme koje smo pevali svi zajedno. Često smo išli u crkvu na ponoćnu službu, a potom se vraćali kući da uživamo u kolačima i poklonima. Ta tradicija mi je i danas najvažnija.“
Dragana Mirković se prisetila.
„Božić u mom detinjstvu bio je prepun ljubavi i radosti. Mama i baka su spremale razne poslastice. Prvi put kada sam pevala za Božić pred porodicom, znala sam da će muzika zauvek biti deo mog života.“