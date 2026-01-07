Slušaj vest

Božić je oduvek bio praznik kada se porodica okuplja, pale sveće, pripremaju kolači, česnica i pevaju tradicionalne pesme. I poznati pevači nisu bili izuzetak – i oni su Božić u detinjstvu provodili u toplini doma i sa puno radosti.

Miroslav Ilić se priseća kako je proslava praznika izgledala dok je on bio mali.

Foto: Nemanja Nikolić

„Kod nas je Božić bio veliki porodični praznik. Mama je spremala sve poslastice, tata je kitio jelku, a mi smo s nestrpljenjem čekali darove. Najlepše su mi bile pesme koje smo zajedno pevali – tada sam već u sebi nosio ljubav prema muzici.

Rada Manojlović nikada neće zaboraviti kako je proslavljala Božić na selu.:

Foto: Nemanja Nikolić / Nenad Kostić

- Volim da je hladno za Božić i da pada sneg. Tako ga se sećam iz detinjstva na selu. Tata je glavni za vatromete i petarde. On budi na Božić celo selo i tri sela okolo. Kao dete je. On se tom vatrometu mnogo raduje, u stanju je da puca za Božić pet sati. Kad vidim njegovu sreću, i ja se mnogo obradujem. Iako mi je nekad dosta života i umorna sam od svega, kad vidim tu njegovu radost, opet se veselim kao dete.

Baja Mali Knindža nosi samo lepe uspomene.

Baja Mali Knindža sa ćerkom Foto: Printscreen/Instagram

„Kod nas je bio običaj da se za Badnji dan okupe svi iz sela. Nosili smo sveće, pevali pesme i delili radost. Taj duh zajedništva pamtim i danas i mislim da je baš tada počela moja ljubav prema narodnoj muzici.“

Zorica Brunclik je svojevremeno izjavila da se najviše radovala poklonima kao i svako dete.

Foto: Kurir

„Božić je u mom detinjstvu bio čaroban. Mama je uvek spremala kolače, a ja sam se oblačila u svečanu odeću. Posebno se sećam kako smo sa decom iz komšiluka pevali pesme i iščekivali jutro da vidimo poklone. To su trenuci koje nikada ne zaboravljam.“

Aca Lukas je jednom prilikom govorio o Božiću u njegovom domu.

Foto: Nemanja Nikolić

„Skromno se slavio. Uvek je bilo snega. Nije bilo stresa i briga, nije bilo ni para, ali smo bili srećni..“

Snežana Savić je ispričala da su se obavezno pevale božićne pesme.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

„Najlepši deo Božića bio je doručak sa porodicom i božićne pesme koje smo pevali svi zajedno. Često smo išli u crkvu na ponoćnu službu, a potom se vraćali kući da uživamo u kolačima i poklonima. Ta tradicija mi je i danas najvažnija.“

Dragana Mirković se prisetila.

Dragana Mirković oborila još jedan rekord Foto: Privatna Arhiva

„Božić u mom detinjstvu bio je prepun ljubavi i radosti. Mama i baka su spremale razne poslastice. Prvi put kada sam pevala za Božić pred porodicom, znala sam da će muzika zauvek biti deo mog života.“