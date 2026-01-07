Slušaj vest

Danijela Karić i njen suprug Ivan Mileunsić otkrili su nam kako pamte najveći praznik Božić iz detinjstva, i šta je ono što su obožavali da rade kada su bili mali, a onda su nam otkrili i kako danas izgleda Božić u njihovom domu.

Danijela se na samom početku prisetila porodične kući u Peći i velike porodice sa kojom je slavila Božić.

- Ako pričamo o periodu kad sam baš bila mala, onda se sećam kuće na Kosovu, bake i deke i to je za nas bio najveći doživljaj. Spremanje, sređivanje, mi smo dole svi živeli kuća do kuće. To je stvarno bio doživljaj. Jurili smo od kuće do kuće, veselo je bilo.

Kako ste kao deca podnosili taj Badnji dan kada je po običaju da se tog dana posti?

- Jao jeste nam bilo teško. Ipak smo bili deca. Jeli smo hleb i džem i jedva čekali sutra, kao da nikad jeli nismo. Lepo je kad je porodica na okupu. Meni je to najlepše oko praznika da smo svi zajedno.

Vaša porodica je velika, jel bilo svađe oko novčića?

- Kako nije, to je haos bio. Moralo je da se stavlja po nekoliko da bi svako uzeo po jedan. Nas je tada u porodici bilo, najuža porodica 150 ljudi, danas nas ima 250- 300, tako da možete da zamislite kako je bilo

Nakon Danijele i Ivan nam je ispričao kako je izgledao najveći praznik u njegovom domu.

- Evo sad slušam i prisećam se i lepa su sećanja. Ja se sećam bake i deke, s njima sam proveo većinu detinjstva. Sećam se bake koja ide od sobe do sobe i kokodače, a mi pijučemo, bacamo kukuruz. Ti običaji su donosili sreću i radost. I danas se trudimo da to održavamo i to je za nas najvažnije. Sećam se, da sam uvek imao tremu na jutro baš kad je Božić i kad treba da se pali vatra, kako ću da izgovorim ono čuveno "Koliko žara, toliko para" i tako to. Mi smo to zadržali i danas to radimo. Ti običaji stvaraju prelepe uspomene.

Kako je sada kada ste zajedno?

- Pa ko ne izvuče paricu preti najstarijim bratom koji ima dva metra visine.