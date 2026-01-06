Slušaj vest

Pevač Slobodan Batjarević Cobe otkrio je koliki je njegov honorar.

Pevači ovu informaciju kriju kao zmij anoge, a pevač, koji j epotekao u "Zvezdama Granda" rešio je da javno progovori.

- Zbog nesporazuma sa ljudima iz Antverpa evo da se zna. Moja cena je 2.000 evra i avionska karta. Delim bakšiš sa muzikom. Ako nisam u bakšišu, onda je cena 3.000 evra - naveo je on na Instagramu.

Cobe je istakao da je u karijeri zaradio dovoljno da njegova porodica ima lagodan život.

IMG-20250616-WA0086 copy.jpg
Foto: Printskrin

- Sve svoje sam obezbedio. Meni je bio cilj da vodim decu ka pravom putu. Meni kao Cobetu je dovoljna jedna svirka, pa se supruga i ja skupimo da imamo da jedemo i pijemo. Nama ne treba više - rekao je pevač, a onda otkrio da je deci obezbedio krov nad glavom:

- Kupio sam svakom detetu po stan. Sin mi živi u Berlinu, a ćerka se udala u Austriji. Oni imaju svoje stanove. U Leskovcu imamo tri kuće - rekao je svojevremeno Cobe.

Ne propustiteStars"KAĆA ŽIVKOVIĆ SE NAJVIŠE KOCKALA, JURILO JU JE OBEZBEĐENJE" Pevač ispričao šta se dešavalo na turneji u Americi i kako je izgledao život s Radom Manojlović
Kaca Zivkovic i Slobodan Batjarevic Cobe
StarsNAJMLAĐI DEDA NA ESTRADI OBEZBEDIO CELU PORODICU DO KRAJA ŽIVOTA! Zaradio ogromnu lovu od muzike i svakom detetu kupio stan
IMG-20250616-WA0086 copy.jpg
Stars"BIO JE KAO MOJ OTAC" Slobodan Batjarević progovorio o Saši Popoviću: Srce me boli zbog njega...
Slobodan Batjarević Cobe
Stars"SEDAM MESECI NISAM IZAŠAO IZ SOBE" Cobe zaspao za volanom, hitno operisan da ne bi ostao invalid, a evo kako je sada - Nije se oporavio
Slobodan Batjarević Cobe

STARS SPECIJAL S02 EP13 Izvor: kurir televizija