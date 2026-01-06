Slušaj vest

Pevač Slobodan Batjarević Cobe otkrio je koliki je njegov honorar.

Pevači ovu informaciju kriju kao zmij anoge, a pevač, koji j epotekao u "Zvezdama Granda" rešio je da javno progovori.

- Zbog nesporazuma sa ljudima iz Antverpa evo da se zna. Moja cena je 2.000 evra i avionska karta. Delim bakšiš sa muzikom. Ako nisam u bakšišu, onda je cena 3.000 evra - naveo je on na Instagramu.

Cobe je istakao da je u karijeri zaradio dovoljno da njegova porodica ima lagodan život.

Foto: Printskrin

- Sve svoje sam obezbedio. Meni je bio cilj da vodim decu ka pravom putu. Meni kao Cobetu je dovoljna jedna svirka, pa se supruga i ja skupimo da imamo da jedemo i pijemo. Nama ne treba više - rekao je pevač, a onda otkrio da je deci obezbedio krov nad glavom:

- Kupio sam svakom detetu po stan. Sin mi živi u Berlinu, a ćerka se udala u Austriji. Oni imaju svoje stanove. U Leskovcu imamo tri kuće - rekao je svojevremeno Cobe.