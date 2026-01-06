VESNA ZMIJANAC PRIZNALA DA JE NAJVIŠE VOLELA TUĐE MUŠKARCE! Pevačica je bila potpuno iskrena: Svi su se zaljubljivali u mene pa su hteli da me zatvaraju
Vesna Zmijanac 4. januara napunila je 69. godina, izašla je iz bolnice i najveća rođendanska želja bila joj je da ove godine bude zdrava. Praznike će pevačica dočekati u svojoj kući na Bukulji sa zetom Reljom, ćerkom Nikolijom i unukama Reom i Hanom, oko bogate praznične trpeze uz puno ljubavi i radosti.
Ipak, jedan segment Vesninog života, već godinama trpi, a u ispovesti je svojevremeno otkrila zašto bira da bude emocionalno usamljena.
Najviše je volela tuđe muškarce
Kako je pevačica navela, često je birala "tuđe" muškarce, što je bio jedan od problema zbog kojih je ostajala sama.
- Bilo je onih koji su to uspevali, ali tu su onda nastupali problemi druge vrste. Naime, najčešće je ta osoba s kojom sam se poklapala na svim nivoima bila tuđa. To je bilo veliki problem kroz moj život, a posebno nakon što sam napunila 30 godina. Dok sam bila mlada i u uzrastu da formiram zajednicu, bila mi je važnija karijera. Trčala sam tamo i ovamo, to vam je život nas pevača. Imala sam ja i drugu varijantu, da se odreknem muzike i budem ono što su svi ti muškarci od mene hteli. Oni se, naime, svi zaljube u Vesnu Zmijanac, a onda bi posle par meseci voleli da me zatvore u kuću da im kuvam. To bi im prijalo, ali ja sam u tim situacijama umela da se okrenem i odem bez objašnjenja i pozdrava – istakla je Vesna da je odlazila čak i kada je puno volela:
- Uglavnom je tako i bilo, ali spas sam pronalazila u pesmi koju sam volela više od svih njih. Nijedan pojedinac nije uspevao da me usreći u meri u kojoj su to mogli muzika i publika - zaključila je ona koja je svojevremeno otkrila da voli mlađe muškarce.
