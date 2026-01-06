Slušaj vest

Kao i svake godine, tako se i ove aktuelne sezomne "Elite 9", u Beloj kući proslavlja najradosniji hrišćanski praznik Božić, a za atmosferu na Božićnjem ručku biće zadužena pevačicaRada Manojlović.

Međutim, to nije sve, došao trenutak da se učesnici ponovo suoče sa sudom svojih najmilijih - porodice i prijatelja!

Ko će voditi program?

Voditeljka Ana Radulović, sutra će ući u Elitu i biće zadužena za čitanje čestitki koje su porodice poslale takmičarima Elite, kao i uručivanje poklona, a verujemo da će biti burno kao i uvek.

