Slušaj vest

Kao i svake godine, tako se i ove aktuelne sezomne "Elite 9", u Beloj kući proslavlja najradosniji hrišćanski praznik Božić, a za atmosferu na Božićnjem ručku biće zadužena pevačicaRada Manojlović.

Međutim, to nije sve, došao trenutak da se učesnici ponovo suoče sa sudom svojih najmilijih - porodice i prijatelja!

Elita 9 Foto: Printscreen YouTube

Ko će voditi program?

Voditeljka Ana Radulović, sutra će ući u Elitu i biće zadužena za čitanje čestitki koje su porodice poslale takmičarima Elite, kao i uručivanje poklona, a verujemo da će biti burno kao i uvek.

Ne propustiteStarsASMIN IMAO INTIMNE ODNOSE PA PAO U NESVEST! Umalo da ostanemo bez Alibabe, žene će mu stvarno doći glave
Asmin Durdžić
StarsNOVA GODINA, NOVE ODLUKE! Asmin odlučio da zauvek zaboravi Aneli: Sve će od sada ići preko suda
Asmin Durdžić i Aneli Ahmić
StarsENA ČOLIĆ PRIZNALA DA LI JE TRUDNA PA OTKRILA KOD KOJE PEVAČICE ĆE PROSLAVITI BOŽIĆ! Rijaliti učesnica priznala sve
ena.jpg
StarsTRESE SE BELA KUĆA: Kačavenda zapenila na Luku, on maratonskim obraćanjem uzvratio udarac Žani i Milici! (VIDEO)
Anđelo Ranković, Milena Kačavenda, Anita Stanojlović, Filip Đukić, Aneli Ahmić

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP579 Izvor: Kurir TV