Dejan Dragojević je pre nekoliko godina prihvatio islam, a nedavno je njegov bivši tast, Huso Mujić, otkrio da je upravo kuma bila ta koja ga je uvela u veru.

Dejan Dragojević ne krije koliko mu vera znači, islam je prihvatio još dok je bio u braku s Dalilom Mujić, i to, kako kaže, iz ljubavi.

Iako je ta veza završena zbog javne prevare, Dejan je ostao privržen muslimanskim običajima. Sada se oglasio i njegov bivši tast, Huso Mujić, koji je otkrio da je presudan uticaj u Dejanovom prelasku na islam imala jedna bliska osoba, koja ga je i naučila sve o ovoj veri.

Razlog promene

- Dejan je mnogo dobar dečko, uvek mi se javljao. Čak je i uzeo muslimansku veru! Ide u džamiju da se pet puta dnevno klanja i sad se zove Huso! Ne pije alkohol, ne jede svinjetinu, posti ramazan i slavi Bajram. Priznao je Alaha za svog gospodara zbog Dalile. Odrekao se porodice i promenio veru, žrtvovao se za nju, a ona ga je prevarila - pričao je za domaće medije Huso i istakaoda je njegova kuma pomogla Dragojeviću da nauči sve o islamu.

Podsetimo, pobednik "Zadruge 5" Dejan Dragojević, otputovao je prošle godine u sveti grad Meku, u Saudijskoj Arabiji, kako bi obavio "hadžiluk", čuveno muslimansko hodočašće.

kurir / alo

