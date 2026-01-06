Slušaj vest

Pevačica Seka Aleksić oglasila se nakon tragedije koja je pogodila Švajcarsku i grad Kran Montanu u novogodišnjoj noći, kada je u požaru u jednom baru život izgubilo 40 ljudi, a više od 100 je povređeno.

Na svom Instagramu, Seka je objavila video u kojem apeluje na vlasnike klubova da ne koriste pirotehniku u zatvorenim prostorijama.

- Mole se svi vlasnici klubova da prestanu koristiti pirotehniku u zatvorenim prostorijama. Prvo - apsolutno nije bezbedno, drugo - guši ljude koji se nalaze u klubu, i treće - ukoliko vam je važno da piće nekom gostu donesete tako teatralno, možete da koristite led lampe koje su, takođe, vidljive i niko se neće buniti. Molim vas prestanite koristiti pirotehniku u zatvorenim prostorijama jer nije bezbedna - poručila je Seka u snimku.

Tragedija za Novu godinu

Da podsetimo, Švajcarska policija je saopštila da je svih 116 ljudi, koji su povređeni u požaru koji je izbio 1. januara u baru u švajcarskom skijalištu Kran Montana identifikovano, da je među njima četvoro državljana Srbije, kao i da je identifikovano svih 40 stradalih osoba.

Među poginulima je i Srbin Stefan Ivanović, koji je radio kao obezbeđenje u baru i pre smrti spasio nekoliko mladih.

U bolnicama se i dalje nalaze 83 osobe, saopštila je policija.

