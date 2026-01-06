ANĐELA ĐURIČIĆ ZA BADNJE VEČE NIJE SA GASTOZOM! Uslikana kako nazdravlja sa drugim muškarcem, oboje su srećni i nasmejani (FOTO)
Anđela Đuričić je prethodnih dana uživala na Zlatiboru, a onda je odlučila da Božić provede u krugu porodice pa je tako jutros otputovala u Crnu Goru kako bi bila sa roditeljima tokom praznika.
Anđela Đuričić snimila je video iz porodičnog doma na kojem se vidi kako nazdravlja vinom sa ocem i uživa u svom domu. Ona je zatim snimila i deo njenog stana, a u dnevnom boravku dominiraju ikone koje su postavljene na bordo zid.
Nakon toga je snimila i trpezu, a na stolu kod Đuričića za Badnji dan se postavila bogata hrana, a tu su i tradicionalne namirnice koje se služe uoči Božića.
- Nazdravlje vam Badnji dan - napisala je Anđela u opisu videa na kojem je pokazala da je servirano mnogo suvog voća, ispečena riba i sosevi koji idu uz nju, a tu su kolači, uštipci i salate.
Oduševila stajlingom na snegu
Tokom boravka na Zlatiboru, Anđela je napravila set fotografija na kojima je pozirala pored kvada. Ona je bila obučena u zimski stajling, a mnogi su se oduševili njenim stasom.
Na objavljenim fotografijama, Anđela pozira u modernom zimskom skafanderu koji je savršeno istakao njenu liniju - zadnjicu i uzak struk.
Ona je prvo pokazala da je okružena pravom mećavom, snegom i ledom, a iako su vremenski uslovi bili oštri, to Anđelu nije sprečilo da uživa u čarima zime i zabeleži trenutke sa planinskog odmora.
Anđela je još jednom pokazala da gde god da se pojavi zna kako da privuče pažnju čak i usred mećave.
