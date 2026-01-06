Slušaj vest

Jovana Tipšin otvoreno je govorila o životu i karijeri, a dotakla se i teških trenutaka. Ona je najpre otkrila po čemu će pamtiti godinu za nama.

- Pamtiću je po mojim kaverima, obradila sam osam pesama i snimila osam spotova, bilo je mnogo lepih trenutaka i privatnih i poslovnih, pamtiću 2025. kao lepu, dobru i kvalitetnu godinu. Nama zdravlja najviše treba, kad vas ništa ne boli, imate sve. Da se radujem svakom trenutku i da su svi živi i zdravi oko mene, i prijatelji i neprijatelji, a onda nekako dolazi i ta želja da budete voljeni i da volite, da imate svoju porodicu, da radite posao koji volite - rekla je Jovana i dodala:

- Bez unutrašnjeg mira nema ništa, to je ta neka radost koja ne može da se meri ni sa čim. Nije materijalni svet bitan, bitno je da kad ustanete ujutru srećni ste i zahvalni Bogu što ste ustali, što pijete kakao, kafu i gledate kroz prozor, što imate oči koje nemaju cenu, dah koji uzmemo ujutru, udahnuli smo novi život. Sve kreće sa time. Ljudi uvek razmišljaju “nemam ovo, nemam ono, kako ću sad”. Oni ne znaju da su najsrećniji što imaju zdravlje, sve ćemo da zaradimo i da potrošimo, to je sve normalno. Ništa nećemo da odnesemo na onaj svet sa nama.

Potrebna nam je empatija

Ipak kako kaže, kao društvu nam treba više empatije.

- Fali ta empatije, da osluškujemo i druge, a ne samo sebe i svoje potrebe, da slušamo naše sagovornike dok pričaju, ne samo ono kao “da, da”, a ovamo razmišljamo o 1.000 drugih problema, a onda i da smo saosećajni sa njima. Ljudi imaju razne misli, bolesti, uvek možemo nekom lepom energijom da im ulepšamo dan i život.

"Obožavam unošenje badnjaka"

Jovana je pričala i kako dočekuje praznike u svom domu, ističući da naročito voli unošenje badnjaka, te da je taj trenutak uvek vrati u detinjstvo.

- Badnji dan i Božić, korinđanje bude, unošenje badnjaka, to mnogo volim, to me podseća na moju majku i detinjstvo. Sutradan dolazi deo moje porodice na ručak. Ja spremam jedan deo, snaja drugi i onda bude baš lepo, razne đakonije na stolu. Uživamo, pustimo muziku. Najradosniji praznik je Božić - rekla je Jovana ističući da posti ceo post, nakon čega dolazi i pričest:

- Božićni post, u tom sam duhu, jedem posnu hranu. Kada se posti, najvažnije je da se posti mislima i delima, hrana je najlakša u postu.

"Gospod me je spasio"

Život je nije mazio, okrenuta je duhovnom svetu i kako kaže, mir u duši koji oseća nakon ulaska u Hram je neprocenjiv.

- Ne bih mogla da funkcionišem bez Boga, to me drži godinama, ta ljubav Božja, mnogo sam prošla situacija, da me zaista Gospod spasio. Osećam tu blagodat i mir u duši, to nema cenu. Kada uđete u Hram, kada ste na večeri, molitvi, bdenju, liturgiji svetoj, uđete jedni, a izađete drugi, još ako se pričestite, ispovedite, izađete kao novi. To svako radi prema svojoj duši, veri, ali to je nešto neopisivo.

Jovana je progovorila i o najtežem periodu u život.

- U karijeri je bilo puno uspona i padova, kada ulažete dosta u vaš projekat, a negde to ne izađe na dobru stranu, jer su pogrešni producenti, menadžeri, a privatno me je najviše dotaklo kada su mi mama i tata umrli i moj pas. Kad izgubite roditelje to je najgore - rekla je ona.

