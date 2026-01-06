Slušaj vest

Danima već ne prestaje da se priča o navodnoj aferi Anite Stanojlović i muzičara Relje Popovića, a sve je počelo iz Elite, gde su pojedini takmičari optužili starletu da prikriva detalje.

Povodom toga, Anita je odlučila da objasni o čemu je zapravo reč, dok njen dečko Luka Vujović ističe da nema razloga za sumnju i da ne veruje da je između nje i Relje ikada bilo nečega.

1/10 Vidi galeriju Nikolija Jovanović i Relja Popović Foto: ATA images, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

"Nisam bila nikad sa oženjenim čovekom"

- Ja zaista mislim da ništa nije imala sa njim. Ima pravo devojka da ode na nastup, to je tako. Jedno je ako neko ima dokaz da je neko bio sa nekim, ali po svemu sad, ovo su samo priče. Činjenica je da se tom dečku sigurno pravi problem - kazao je Luka.

- Ja sam rekla da ništa nisam bila nikad sa oženjenim čovekom sa dvoje dece. Ja jesam bila na njegovom nastupu, ali sa njim ništa nisam imala. Nije istina da je samo moj stori sa nastupa podelio, već je moj bio prvi po redu okačen - rekla je Anita.

Zbunila se

1/5 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen, Pritnscreen/Instagram

Podsetimo, iako je Stanojlovićeva bila vidno zbunjena kada je sve otkriveno, da je imala vezu sa oženjenim muškarcem koji je javna ličnost, nije negirala, ali je odmah istakla da nije reč o Popoviću i da njega čak i ne poznaje.

- Milica je iznela budalaštine, za to dokaz ne može da postoji i ne znam gde su to izvukli. Peru svoje prošlosti i nemoralne radnje preko mene. Ja sam priznala da sam bila sa ženom, što ne bih priznala? Ako sam bila to je problem osobe koja ima kod kuće ženu i decu, ali da sam bila... Ako nađu dokaz neka ga izbace, ali ne mogu da ga nađu jer sam čista po pitanju toga. To nema veze sa Reljom, ja čoveka ne poznajem - ispričala je Anita, čiji se brak sa Jovanom Tomić Matorom burno završio.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: