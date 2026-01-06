Slušaj vest

Naš pevač Era Ojdanić više je puta pričao o tome kako je bio u vezi sa 43. godine mlađom devojkom, ali i tome da je voleo da menja žene.

Pevač je u svom motelu koji drži pokrivao i kolege koji su dolazili sa švalerkama, te su se krili i verovali mu na reč da neće da ih oda.

- Da li vi znate koliko je žena Čarli Čaplina bila mlađa od njega? Četrdeset godina. Pa što ne bi bila moja mlađa? Da ove moje godine podelimo na pola, to je prava ljubav, to je energija, to je život, to je mladost. Ništa mi nije teško i ništa me ne mrzi. Ako treba sad da idem peške, ići ću – rekao je Era Ojdanić i dodao:

- Kad mi neko kaže „Ero, ti samo napadaš ove mlade cure“, i tako dalje, ja samo kažem „Ne napadam ja njih, ja se od njih branim“.

I kolegama koji varaju nikad nije pričao

Era tvrdi da mu nije teško da pokrije kolege, te o imenima nikad nije govorio. - Kod mene su razni sa estrade dolazili, pukli bi brakovi kad bih ja progovorio. Naravno, to nikad ne bih uradio, u moj objekat može svako kao normalan građanin da dođe, to se ne dovodi u pitanje - rekao je Era kroz smeh, te zaista nikada nije govorio o imenima.

Iznenadio unuka

Podsetimo, Era nije žalio para ni kada je unuku proslavio 18. rođendan, te se o njegovom poklonu dugo pričalo.

Pravi šok za Andriju i sve koji su izašli ispred restorana bio je kada su ugledali besnu mašinu.

U pitanju je automobil marke porše, a gostima su popadale vilice kada su ovo videli, pa je i sam Andrija bio šokiran i nije krio oduševljenje zbog ovog poklona.

