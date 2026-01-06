Slušaj vest

Zlata Petrović istakla je kako je Božić jedini praznik u godini koji zaista provodi neradno. U krugu porodice uživa u pripremi bogate trpeze, ali i darivanju čak i svojih bivših.

"Ovo je jedan jedini praznik u godini koji ja stvarno ne radim, meni su ljudi nudili da budem iznenađenje za jednog dečaka, ima još dva pevača, pa kao i ja. Ja sam rekla 'Želim vam svu sreću ovog sveta, ali ovo je jedini praznik za koji smo mi svi na okupu'. Ne znam šta bi moralo da bude da Božić ne dočekamo u krugu porodice. To je praznik koji mi je ostao od detinjstva, radujemo se poklonima, to vidim i kod mojih unučića, sve ispoštujemo običaje, pa se deca otimaju, pa to je šou program (smeh). Ali ja se vraćam u svoje detinjstvo na taj način, sve je upaljeno, na sve strane je nekako taj duh praznika.

Definitivno sam ja stara baba koja ne odustaje od nekih pravila koja postoje otkad znam za sebe. Ne može švedski sto, ja uživam u tome da spremim, da ne kupim ništa, da sve to od moje ruke bude, ma to bude da padneš u nesvest. Sa unukicom takođe, ona hoće da je ja probudim, da umesimo česnicu, da namesti paricu da ona zna gde je to (smeh). Napravi ona neku svoju foru, ne voli da bude gubitnik", rekla je Zlata svojevremeno pa dodala da obavezno kupuje poklone svima, pa čak i bivšim muževima, ali i njihovim novim ženama:

Kupuje poklone bivšim muževima

"Stvarno se radujem što smo na okupu, danima smo tražili poklone za sve, ali stvarno za sve, Hasana, Peju, njegovu ženu, babe, ma za sve, neka to bude i jedna lizalica, sitnica, pa sam ja srećna. Znam da će se svako radovati kad dobije neki poklončić", zaključila je ona.

kurir / pink

