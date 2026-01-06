Slušaj vest

Goca Lazarević žena je neodoljive energije, puna optimizma i kako kaže neko ko ide u korak sa mladima.

Muškarca pored sebe nema, da je plakala zbog njih bili su momenti, ali to ne preporučuje nijednoj ženi.

- Naravno. Samo što nemam muškarca, pa nemam za kim ni da plačem - kaže kroz smeh Goca i dodaje:

- Žene, nemojte da plačete zbog muškaraca. Rekoh ja i zaplakah. Svaki rastanak je težak. Inače, ne volim rastanke. Čak i ako te je povredio, malo ego, malo sujeta, ljubav. U života ima puno izazova. Ima i lepih, ali i tužnih. Sve je to život.

- Svako voli da ima kompatibilnu osobu pored sebe. Nekom možda ako su muškarcu džepovi puni para, nekom da žena bude služavka. Što se mene tiče kompatabilnost je govor dveju duša koje se razumeju.

1/4 Vidi galeriju Goca Lazarević na Kurir televiziji Foto: Kurir Televizija

Mora da nešto više od hemije. Jer i posle treba da razgovaramo. Što je čovek stariji teže se prilagođava, menja. Sve je teže naći. Razvodi su neprekidna pojava. Previše smo egoistični, samoljubivi, ne razmišljamo jedni o drugima. Da bi opstali moraš dati deo sebe. Nije to žrtva, nego poštovanje i ljubav - rekla je ona, pa naglašava:

- Previše sam sama, da bih podnosila svašta. Ne želim. Ali i dalje verujem u pravu ljubav. Ona nema nikakve veze sa godinama. Ja verujem u ljubav.

Na pitanje koji muškarac bi joj pre privukao pažnju, da li stariji ili mlađi, Goca je bez mnogo razmišljanja rekla:

- Mlađi. Meni su moji vršnjaci prestari. Mene oni ne interesuju.

Nikad nije krila godine

Ona je dodala da ne krije godine.

- To ne možeš da sakriješ. Svako doba ima svoju lepotu - istakla je ona, a pevačica živi u jako lepo kući.

kurir / blic

Pogledajte dodatni snimak: