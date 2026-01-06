Slušaj vest

Pre samo nekoliko dana u rijaliti programu “Elita“ usledile su posete porodica, te su mnogi rijaliti učesnici bar na kratko mogli su da vide svoje najmilije, a jedna poseta izazvala je poseban haos i karambol u Beloj kući.

Sara Stojanović svojim ponašanjem, ali i svojim ljubavnim vezama obeležila je aktuelnu sezonu rijaliti programa, a upravo zbog svega toga usledila je nikad žešća poseta njene majke, koja se suočila sa svim njenim bivšim momcima među kojima su Ivan Marinković, Marko Janjušević Janjuš, ali i Sale Luks sa kojim je imala žestoku raspravu.

Reakcija njene majke izazvala je pregršt pozitivnih komentara, a nakon posete Sara je promenila svoje ponašanje, a njena majka je sada govorila o svemu.

- Izvinite što vas ne mogu primiti u stan, ali sam mrtva bolesna i imam temperaturu. Virus me je slomio. Što se tiče moje posete, zbog koje ste i došli kod mene, žao mi je što joj nisam sugerisala na neke stvari malo više – rekla je ona za medije i istakla da će uvek biti podrška svom detetu.

- Prava majka uvek stane uz svoje dete i kada je najbolje i kada je najgore, nije samo kada su hvale, već i kada greši. Krivo mi je što joj nisam skrenula malo više pažnju, da ne pomisli da nije pravila greške, a pravila ih je i te kako. To je jedino što sebi zameram. Još uvek je nezrela sa svim svojim godinama, previše je živela zaštićeno i bajkovit život i sad se sve tako izdešavalo.

Nije zadovoljna ponašanjem svoje ćerke

Iako je dosta promenila svoje ponašanje, Miroslava nije zadovoljna nekim stvarima koje je njena ćerka uradila nakon posete.

– I dalje nije poslušala, imala je ponovo sukob sa njim. Problem je nastao kada je vređao mene, ona treba samo da prestane da reaguje i sa njim nema kontakt. Ja nisam želela da budem žešća i da napravim njoj veći problem, već balans i da se pokaže kako je i šta je. Uvek morate da mislite prvo na svoje dete, jer ja sam tu petnaest minuta, a ona ostaje, ali mislila sam da ću burnije reagovati jer je meni baš tinjalo i to njegovo ponašanje prema njoj, a i njeno ponašanje i šta je sve sebi dozvolila zbog čega smo svi iznenađeni – iskrena je bila Sarina majka.

Prema Sari i njenim izborima bila je žestoka, ali se ne slaže sa roditeljima koji svojoj deci zbog greške u rijalitiju prete odricanjem.

- Krupne reči su to, jer ni jedna majka se nikada neće odreći svog deteta. To je nerealno i to je zadnja rečenica koja treba detetu da se izgovori, a drugo zašto bih se odrekla deteta zbog grešaka? Ona nije imala greške do sada i ona je savršeno dete po svim tačkama. Možda se samo uplašila odvajanja od mene, porodice, prijatelja pa je htela da se veže za nekog. Stalno razmišljam zašto ovaj stariji, pa Ivan, verovatno je htela da ima nekog svog tamo, ali ona je to na pogrešan način radila ili je birala pogrešne osobe – priča Miroslava i dodaje da je iza njih jako težak period prepun suza.

- Svašta je bilo. Razboleli smo se i baka i svi i nismo navikli da pravi greške. Ona je dobro dete i naše mezimče u porodici i mnogo je prema svima divna i tu je za sve nas. Nije lako i mnogo smo se potresli zbog nekih stvari i samo na kraju da bude kako treba i da ostane zdrava i stvarno mi nekada nije izgledala psihički dobro i neke stvari mi ne liče na nju. Ona je ženska osoba koja se plaši trudnoće, a priča o tome. Vezana je za porodicu, mnogo kontradiktornosti je bilo. Ona zna da odgovori, trezvena je, procenjuje ljude i nije neko ko će da spusti glavu. Delovalo mi je da nešto sa njom nije okej i nisam razumela u jednom trenutku i rekla sam nekima izvedite je kod psihologa, da malo porazgovara.

kurir / blic

