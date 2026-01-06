Slušaj vest

Glumica Mirka Vasiljević pokazala je kako izgleda trpeza na Badnji dan u domu svoje porodice.

Mirka je sve dekorisala po svom ukusu i podelila prizore na društvenim mrežama. U prostoru dominira roze boja, a glumica je pokazala da je prava domaćica - na meniju se našlo sve, od ribe i salata do raznih drugih jela.

Foto: Printscreen

Trudila se da svoj dom u potpunosti uredi u prazničnom duhu, pa su ukrasi prisutni u svakom uglu, pa čak i na stolu.

Posebnu pažnju privukao je neobični heklani medo sa kapicom Deda Mraza, koji je izazvao brojne komentare na društvenim mrežama.

"Toj porodici treba mir"

Podsetimo, pevačica Katarina Grujić pojavila se nedavno na jednom događaju u Beogradu, a novinari su je pitali o situaciji koja je zadesila Vujadina Savića i Mirku Vasiljević.

- Čula sam se sa svima sa kojima treba da se čujem. O takvoj temi prosto neću javno govoriti. Oni imaju moju punu podršku, do kraja života. Toj porodici treba mir, što više komentarišemu tu privatnu temu, sve se ide dalje - rekla je Katarina Grujić, pa dodala:

1/8 Vidi galeriju Mirka Vasiljević i Vujadin Savić Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

- Mene i Marka su uplitali u to na društvenim mrežama sa montažama? Ne znam, stvarno nisam videla to, mene niko u to nije uplitao - istakla je pevačica.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: