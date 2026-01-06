Slušaj vest

Šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, oglasio se iz porodične kuće, gde praznike provodi sa majkom i ocem.

Danas, 6. januara, snimio je video u kojem je otkrio da je njegova majka napravila pogaču, ali kvasac nije bio dobar, pa ona sada nije za jelo jer je veoma tvrda.

Šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, oglasio se iz porodične kuće, gde praznike provodi sa majkom i ocem

- Praznična atmosfera vlada kod nas u domu, a gospođa je odlučila da napravi pogaču, kao što svake godine radi tradicionalno. Kvasac je bio pokvaren i pogača se jako stvrdnula. Pomoć prijatelja je tu bila, sva sreća da je jedna naša prijateljica kupila dva hleba. Pogača jako lepo izgleda, ali nije za jelo - rekao je Boki 13 na svom Instagram profilu.

Boki 13 je potom usnimio svog oca Mileta Jovanovskog, kog nemamo često priliku da vidimo, i pokazao da je upravo on izvukao novčić iz česnice.

- Ajde pokaži paricu. Sa srećom da ti je, da si mi živ i zdrav, sve najbolje - rekao je šoumen svom ocu.

Po mom životu bi se snimao krimi-triler

Boki 13

Nedavno se pojavila vest da je u planu snimanje filma i serije o životu Lepe Lukić, čiji je Boki izvršni producent. Ipak, kada bi se snimao film o njegovom životu, Boki je otkrio u koji bi se žanr svrstao:

"Što se tiče mene, moj film u koji žanr treba da bude, verovatno neki krimi triler sa segmentima tragi-komedije, meni je sve tako izmešano. Ništa ne bih izbrisao iz života, jer su to sve faze, verovatno je sve to tako trebalo da bude. Da nije tada bilo to, ne bi bilo ovo što je danas. Da li bih nešto ponovio? Ne, ne vraćam se na staro, idem samo napred. Ali eto ponovili smo Kaligulu", kaže Boki, koji će uskoro oživeti svoj veliki hit kao rimejk sa Jelenom Karleušom, sa kojom je nedavno snimio "Kaligulu 2".

